विज्ञापन
विशेष लिंक

5 साल के बच्ची ने पीएम मोदी को लिखी भावुक चिट्ठी, खत सोशल मीडिया पर वायरल

बेंगलुरु की 5 साल की बच्ची ने पीएम मोदी को खत लिखकर ट्रैफिक और टूटी सड़कों की समस्या बताई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोगों ने मासूम की इस पहल की सराहना करते हुए शहर की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की.

Read Time: 2 mins
Share
5 साल के बच्ची ने पीएम मोदी को लिखी भावुक चिट्ठी, खत सोशल मीडिया पर वायरल
बेंगलुरु की 5 साल की बच्ची का पीएम मोदी को खत

PM Modi letter: बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या पर आपने कई बहसें और रिपोर्टें देखी होंगी, लेकिन इस बार बात किसी बड़े अधिकारी या नेता ने नहीं, बल्कि एक पांच साल की बच्ची ने कही है. यह मासूम अपील न सिर्फ दिल को छू जाती है, बल्कि शहर के हर उस व्यक्ति का दर्द बयान करती है जो रोज़ ट्रैफिक में फंसा रहता है. रविवार, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे. इसी मौके पर 5 साल की एक बच्ची ने उन्हें एक छोटा-सा हाथ से लिखा खत भेजा. इस पत्र में उसने अपनी मासूम लेकिन सटीक भाषा में कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी, बहुत ट्रैफिक है. हम स्कूल और ऑफिस देर से पहुंचते हैं. सड़क भी बहुत खराब है. कृपया मदद करें.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत (viral letter by child)

बच्ची के पिता, अभिरूप चटर्जी ने यह खत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कैप्शन में लिखा, पीएम बेंगलुरु आ रहे हैं, मेरी 5 साल की बेटी को लगा कि यह ट्रैफिक ठीक करने का सही मौका है. कुछ ही घंटों में यह पोस्ट 5.5 लाख से ज्यादा बार देखा गया और हजारों लोगों ने बच्ची की भावना से सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा, आशा है कि पीएम आपकी बेटी से मिलें और उसकी इच्छा पूरी करें.

पहले भी बच्चों ने उठाई आवाज (Modi ji ko letter)

यह पहली बार नहीं है जब किसी बच्चे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा हो. 2023 में 13 वर्षीय अस्मी सप्रे ने भी पीएम को चिट्ठी भेजकर वायु प्रदूषण पर चिंता जताई थी. अस्मी (जो अस्थमा और डस्ट एलर्जी से पीड़ित है) ने लिखा, यह केवल मेरी नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की आवाज है जिन्हें साफ हवा में सांस लेने का हक है.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru Traffic Problem, PM Modi Letter, Viral Letter By Child, Bad Roads In Bangalore, Namma Metro Yellow Line
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com