संजय राउत पर भड़के प्रमोद कृष्णम, कहा- दूसरा पाकिस्तान बना राहुल को PM बनाने की साजिश

Aurangzeb Tomb Row: औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति चरम पर है. महाराष्ट्र में शुरू हुए सियासी घमासान में अब दूसरे राज्यों के नेता भी कूद रहे हैं. इसी कड़ी में अब पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संजय राउत पर तीखा हमला किया है. दरअसल सोमवार को संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताते हुए इसे कभी नहीं हटाने की बात कही थी. इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णण की प्रतिक्रिया सामने आई है.

प्रमोद कृष्णम ने कहा, "1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था. उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलकर संजय राउत देख रहे हैं. राहुल गांधी का जो राहू है वो उद्धव ठाकरे और उनके परिवार पर आ गया है."

#WATCH | Moradabad, UP: Former Congress leader Acharya Pramod Krishnam says, "In 1947, Mohammed Ali Jinnah saw the dream of dividing India. Now, Sanjay Raut and Rahul Gandhi have a similar dream... Sanjay Raut is conspiring with Rahul Gandhi to break this nation because he knows… pic.twitter.com/oxIfggYjpj