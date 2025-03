नागपुर हिंसा पर क्या बोले CM देवेंद्र फणडवीस? ﻿कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

संभाजीनगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को गिराए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें पथराव और आगजनी हुई. वहीं, कांग्रेस ने नागपुर हिंसा को ‘‘बेहद परेशान करने वाला'' करार देते हुए कहा कि इससे केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्तारूढ़ प्रशासन की विचारधारा का असली चेहरा उजागर होता है.

अफवाह पर विश्वास न करें... देवेंद्र फडणवीस की अपील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि नागपुर एक शांतिपूर्ण और सहयोगी शहर है और यह शहर हमेशा मिलजुल कर रहने की अपनी परंपरा के लिए जाना जाता है. सीएम फडणवीस ने नागरिकों से अपील की कि वह प्रशासन का पूरा सहयोग करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें.

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि नागपुर में दंगों की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं. खेड़ा ने कहा कि महल मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है. नागपुर के 300 वर्षों के गतिशील अस्तित्व में वहां कभी दंगे नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से 300 साल पुराने इतिहास को हथियार बनाकर इसका इस्तेमाल विभाजन, ध्यान भटकाने और अशांति पैदा करने के लिए किया जा रहा है. ये हिंसा केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्तारूढ़ प्रशासन की विचारधारा का असली चेहरा उजागर करती हैं.

#WATCH | Nagpur (Maharashtra) violence | Congress leader Pawan Khera says, "Riot broke out in Mahal area of Nagpur, the hometown of Maharashtra CM. Nagpur is a 300-year-old city. In these 300 years of history, no riot has occurred in Nagpur. We should all ask why such a situation… pic.twitter.com/nLwJNDH4BE