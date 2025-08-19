विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्‍नी-बेटे पर हमला और फिर दे दी जान... कांस्‍टेबल ने तलाक की सुनवाई से पहले उठाया बड़ा कदम

पत्‍नी और बेटे पर हमले के करीब तीन घंटे बाद पुलिस को राजकुमार का शव रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस को संदेह है कि राजकुमार ने अपनी कार एक अंडरपास के पास खड़ी की और ट्रेन के आगे कूद गया. 

Read Time: 3 mins
Share
पत्‍नी-बेटे पर हमला और फिर दे दी जान... कांस्‍टेबल ने तलाक की सुनवाई से पहले उठाया बड़ा कदम
कविता और राजकुमार की शादी सात साल पहले हुई थी और उनका एक छह साल का बेटा है. (फाइल)
  • राजस्‍थान के झुंझुनूं में तलाक की सुनवाई से पहले एक कांस्‍टेबल ने पत्नी और बेटे पर तलवार से हमला कर दिया.
  • कविता और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुए, कविता की उंगली कट गई और बेटे की गर्दन में गहरा घाव हुआ है.
  • राजकुमार ने हमला करने के बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

राजस्‍थान के झुंझुनूं में तलाक की सुनवाई में पेश होने से कुछ दिन पहले एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और छह साल के बेटे पर तलवार से हमला किया और फिर आत्महत्या कर ली. राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के कांस्टेबल राजकुमार कांतीवाल और पंचायत राज विभाग में कार्यरत उनकी पत्नी कविता देवतिया की शादी सात साल पहले हुई थी और दो साल से वे अलग रह रहे थे. 

श्रीगंगानगर में तैनात राजकुमार 16 अगस्त को छुट्टी पर झुंझुनू आया. 20 अगस्त को तलाक की सुनवाई के लिए राजकुमार और कविता, दोनों को पेश होना था. 18 अगस्त को राजकुमार उस फ्लैट में गया, जहां पर कविता और उनका बेटा किराए पर रहते हैं. इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया. राजकुमार ने महिला और बच्चे पर तलवार से हमला कर दिया. कविता की चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे लेकिन किसी के आने से पहले ही राजकुमार भाग निकला. इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया. कविता की उंगली कट गई और काफी खून बह गया. उसकी हालत गंभीर है और उसे आगे के इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है.  वहीं दंपति के बेटे की गर्दन में गहरा घाव हो गया है. 

रेलवे ट्रैक पर मिला राजकुमार का शव

इस घटना के करीब तीन घंटे बाद पुलिस को राजकुमार का शव रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस की जांच जारी है और संदेह है कि राजकुमार ने अपनी कार एक अंडरपास के पास खड़ी की और ट्रेन के आगे कूद गया. 

जांच के दौरान राजकुमार का एक ऑडियो क्लिप और वीडियो सामने आया है, जो कथित तौर पर आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया गया था. उसमें वह यह कहते सुनाई दे रहा है कि कविता का हरियाणा के विक्रम नाम के एक व्यक्ति के साथ अफेयर है और वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है. उसने कविता पर तलाक के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया और कहा कि कविता और विक्रम उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं. 

12 जुलाई को समझौता, ये थी शर्तें

12 जुलाई को दंपति के बीच हुए एक समझौते  में कुछ शर्तें लिखी थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि वे अपने परिवार और रिश्तेदारों को इस झगड़े में नहीं लाएंगे. हस्तलिखित समझौते में यह भी लिखा था कि वे अपनी-अपनी कमाई से गुजारा करेंगे और राजकुमार, विक्रम को परेशान नहीं करेगा. 
 

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan, Constable Attacked His Wife And Son, Constable Committed Suicide
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com