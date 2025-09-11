विज्ञापन
विशेष लिंक

उदयपुर की आत्मिका गुप्ता बनीं लेफ्टिनेंट, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज से सेना अधिकारी तक का सफर

आत्मिका ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी कम्पनी की सार्जेंट रहीं इसके अतिरिक्त आत्मिका को शूटिंग में मार्क्समैन बैज एवं तैराकी में मेरिट प्रमाण पत्र मिला है. 

Read Time: 2 mins
Share
उदयपुर की आत्मिका गुप्ता बनीं लेफ्टिनेंट, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज से सेना अधिकारी तक का सफर
  • उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर युवाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण पेश किया है
  • आत्मिका ने CDS और SSB परीक्षा पास कर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में 11 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया है
  • पासिंग आउट परेड में 130 पुरुष, 25 महिलाएं और 21 मित्र देशों के कैडेट ऑफिसर सफलतापूर्वक सैन्य अधिकारी बने हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
उदयपुर:

राजस्थान के उदयपुर मेवाड़ की बेटी आत्मिका गुप्ता केवल अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज ही नहीं बनीं बल्कि लेफ्टिनेंट भी बनीं हैं और इस वजह से आज वो हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं. बता दें कि उन्होंने भारतीय सेना में सीडीएस और एसएसबी देकर कड़ी ट्रेनिंग ली है और फिर लेफ्टिनेंट बनी हैं. जितनी मेहनत आत्मिका की रही उससे कई अधिक उसको तराशने में माता-पिता की मेहनत रही है. 10 वर्ष पूर्व शूटिंग रेंज पर जब आत्मिका गई थी तब महज वह 9वीं कक्षा की छात्रा थीं और आज हम सभी के सामने है.

Latest and Breaking News on NDTV

उदयपुर की आत्मिका गुप्ता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं. ग्यारह महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया. पासिंग आउट परेड की समीक्षा मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने की. पासिंग आउट परेड के दौरान दो चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा सभी नवीन सैन्य अधिकारियों पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया. एक दिन पूर्व आयोजित अन्य कार्यक्रम में सभी अभिभावकों को भी गौरव पदक से सम्मानित किया गया. इस परेड के दौरान कुल 130 पुरुष, 25 महिलाएं एवं मित्र देशों के 21 कैडेट ऑफिसर बन कर पास आउट हुए. पासिंग आउट परेड के बाद हुए पिपिंग समारोह के उपरांत सभी नव नियुक्त सैन्य अधिकारियों का जोश चरम पर था.

Latest and Breaking News on NDTV

आत्मिका ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी कम्पनी की सार्जेंट रहीं इसके अतिरिक्त आत्मिका को शूटिंग में मार्क्समैन बैज एवं तैराकी में मेरिट प्रमाण पत्र मिला है. उल्लेखनीय है आत्मिका का संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सी डी एस परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त करने पर चयन हुआ था. आत्मिका अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज भी हैं और देश के लिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो रजत पदक जीत चुकी हैं. आत्मिका के ट्रेनिंग पश्चात उदयपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

आत्मिका के शूटिंग कोच डॉ. जितेन्द्र सिंह चुण्डावत, एवं शूटिंग उदयपुर के तीर्थपाल राठौड़ सहित कई निशानेबाजों ने स्वागत किया. आत्मिका के कॉलोनी वासी भी गर्व से अभिभूत होकर स्वागत किया. लेफ्टिनेंट आत्मिका के पिता अचल गुप्ता अभियंता हैं एवं माता शिखा गुप्ता गृहणी हैं, एक बड़े भाई अर्णव गुप्ता एमएनसी में कार्यरत हैं. लेफ्टिनेंट आत्मिका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Udaipur Atmika Gupta, Mewar Daughter Atmika, Lieutenant Atmika Gupta, International Shooter Atmika, Atmika Gupta Indian Army
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com