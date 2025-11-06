WWE चैंपियन रिंकू सिंह राजपूत कैसे पहुंचा प्रेमानंद महाराज की शरण, जानिए रेसलिंग किंग की पूरी कहानी

Rinku Singh Premanand Ji Maharaj: रिंकू सिंह राजपूत एक पूर्व भारतीय पेशेवर पहलवान और बेसबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्हें WWE डब्ल्यूडब्ल्यूई में वीर महान के नाम से जाना जाता था. डब्ल्यूडब्ल्यूई में शामिल होने से पहले, उन्होंने बेसबॉल में भी करियर बनाया और अमेरिका में कई लीग में हिस्सा लिया. रिंकू सिंह मूल रूप से यूपी के भदोही जिले के होलपुर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दिया है और वह अब वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में सेवा कर रहे हैं. कभी WWE रिंग में दुश्मनों को पछाड़ने वाला यह खिलाड़ी अब प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में झाड़ू लगाकर सेवा कर रहा है. ऐसा किया हुआ, जो उन्होंने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया. चलिए आपको बताते हैं WWE चैंपियन रिंकू सिंह राजपूत की पूरी कहानी.

यह भी पढ़ें:- बाबा रामदेव ने बताया हनुमान जी जैसा चाहिए बल तो कर लें ये 3 आसन, जिंदगी भर रहेंगे तंदुरुस्त

WWE चैंपियन रिंकू सिंह राजपूत का जन्म

रिंकू सिंह राजपूत यूपी के भदोही जिले के होलपुर गांव के रहने वाले हैं. रिंकू सिंह का जन्म 8 अगस्त, 1988 को हुआ है और उनके पिता ड्राइवर हैं. वीर के नौ भाई-बहन हैं. वीर महान का पहले नाम रिंकू सिंह था.

रिंकू सिंह राजपूत को बचपन से ही पहलवानी का शौक था. रिंकू सिंह जॉन सीना, द ग्रेट खली समेत कई पहलवानों के छक्के छुड़ा चुके हैं. रिंकू सिंह ने 2018 में WWE के साथ अनुबंध किया और "वीर महान" के नाम से अपनी पहचान बनाई.

rinku singh devotee premananda maharaj

Photo Credit: Social Media

2024 में रिंकू सिंह ने WWE को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया. उन्होंने प्रेमानंद महाराज की शरण में जाकर उनकी सेवा शुरू की और अब वे वृंदावन में रहते हैं.

रिंकू सिंह ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हुए प्रेमानंद महाराज की शरण ली है. यह बदलाव तब हुआ जब उन्होंने महाराज का प्रवचन सुना और उनके मन में भक्ति और सेवा की भावना जागी. रिंकू सिंह का कहना है कि प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने के बाद उनका मन आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ गया और उन्होंने WWE को छोड़ने का फैसला किया. इसके बाद से ही वह वृंदावन में सेवा कर रहे हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.