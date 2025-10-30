क्रिकेटर रिंकू सिंह की पहली बार कैसे हुई प्रिया सरोज से मुलाकात, Rinku Singh की बहन ने बताई उनकी अनकही प्रेम कहानी

Rinku Singh Priya Saroj Love Story: क्रिकेट और बॉलीवुड का पहले से ही गहरा नाता है. क्रिकेट और बॉलीवुड के स्टार के बीच प्यार पनपना आम बात है, लेकिन किसी क्रिकेटर और राजनेता का एक-दूसरे पर प्यार लुटाना काफी अलग बात है. ऐसा ही एक किस्सा क्रिकेटर रिंकू सिंह का है, जिनकी सगाई राजनेता और सांसद प्रिया सरोज से हुई है. क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की जोड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई?
रिंकू सिंह की मुलाकात प्रिया सरोज से कैसे हुई?
रिंकू सिंह की छोटी बहन नेहा सिंह ने हाल ही में रोहित आर्या के साथ एक पॉडकास्ट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने रिंकू सिंह की मुलाकात सांसद प्रिया सरोज से कैसे हुई, इसका खुलासा करते हुए उनकी असली प्रेम कहानी शेयर की.इंस्टाग्राम पर हुई थी पहली मुलाकात
रिंकू सिंह की छोटी बहन नेहा सिंह ने अपनी भाभी प्रिया सरोज के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि प्रिया सरोज की बहन, जो अलीगढ़ में रहती हैं और कपड़ों का व्यवसाय करती हैं ने रिंकू सिंह से एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर करने का अनुरोध किया था. प्रिया ने रिंकू के एक दोस्त से संपर्क किया, जिसने उन्हें क्रिकेटर से जुड़ने में मदद की.पहली मुलाकात के बाद शुरू हुआ प्यार
नेहा ने बताया कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की बातचीत जल्द ही दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार हो गया. प्रिया सरोज ने बताया कि वह रिंकू सिंह के खेल की बड़ी फैन थीं और उनकी बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं.परंपरागत तरीके से होगी शादी
नेहा ने बताया कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी परंपरागत तरीके से होगी. रिंकू ने अपनी मां को अपने रिश्ते के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों परिवारों ने शादी के लिए हामी भर दी. दोनों ने जून में सगाई कर ली थी और अब फरवरी 2026 में शादी करने वाले हैं.
