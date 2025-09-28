विज्ञापन
विशेष लिंक
39 minutes ago

एशिया कप के बाद, अब भारत बनाम पाकिस्तान का फ़ाइनल है. भारत और पाकिस्तान रविवार को दुबई में एक हाई-वोल्टेज एशिया कप फ़ाइनल में भिड़ेंगे, जहां राजनीतिक तनाव और मैदानी प्रतिद्वंद्विता टूर्नामेंट में उनके पहले ख़िताबी मुक़ाबले को और भी रोमांचक बना देगी. एशिया कप 2025 का फ़ाइनल ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी किसी फ़ाइनल में आमने-सामने होंगे. आठ ख़िताब जीतने वाली सबसे सफल टीम भारत का सामना पाकिस्तान से होगा, जिसने दो बार ख़िताब जीता है. भारत इस साल छह मैचों में अपराजित रहा है, जबकि पाकिस्तान को केवल दो हार भारत के ख़िलाफ़ मिली हैं.

ट्रंप को शटडाउन का डर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में कांग्रेस के शीर्ष चार नेताओं से मिलने की योजना बना रहे हैं, जो संघीय सरकार को धन मुहैया कराने या शटडाउन का सामना करने की समय सीमा से एक दिन पहले है. हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून के साथ-साथ हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज़ और सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर की इस बैठक की पुष्टि शनिवार को व्हाइट हाउस के एक अधिकारी और योजना से परिचित दो अन्य लोगों ने की. इस बैठक पर चर्चा के लिए उन्हें नाम न छापने की अनुमति दी गई है, जिसकी घोषणा अभी नहीं की गई है.

ईरान पर लगे सैंक्शन

संयुक्त राष्ट्र ने रविवार तड़के ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से प्रतिबंध लगा दिए, जिससे इस्लामी गणराज्य पर और भी दबाव बढ़ गया है क्योंकि उसके लोग जीवित रहने के लिए ज़रूरी खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. संयुक्त राष्ट्र में आखिरी क्षणों में कूटनीति विफल होने के बाद, प्रतिबंध रविवार को 0000 GMT (पूर्वी समयानुसार रात 8 बजे) से प्रभावी हो गए. इन प्रतिबंधों के तहत विदेशों में ईरानी संपत्तियों को फिर से ज़ब्त किया जाएगा, तेहरान के साथ हथियारों के सौदों पर रोक लगाई जाएगी, और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के किसी भी विकास पर दंड लगाया जाएगा, साथ ही अन्य उपाय भी किए जाएंगे. यह "स्नैपबैक" नामक एक व्यवस्था के माध्यम से लागू किया गया है, जो विश्व शक्तियों के साथ ईरान के 2015 के परमाणु समझौते में शामिल है, और ऐसे समय में लागू किया गया है जब ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमरा रही है.

LIVE UPDATES

Sep 28, 2025 07:07 (IST)
Link Copied
Share

1979 के बाद सबसे बड़ा संकट

ईरान के धार्मिक शासक 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अपने सबसे गंभीर संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं, जो देश में बढ़ते असंतोष और ठप पड़े परमाणु समझौते के बीच फंसा हुआ है, जिसने मिलकर देश को और भी अलग-थलग और विभाजित कर दिया है. तेहरान और यूरोपीय शक्तियों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतिम वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दशकों से चले आ रहे गतिरोध को सुलझाने में विफल रहने के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने शनिवार को ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Asia Cup Final 2025, Iran Crisis, Iran Sanctions, Us Shutdown Meeting, Today Top News
Get App for Better Experience
Install Now