IND vs PAK: पहले ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन तिलक... PM मोदी के ट्वीट पर BCCI

एशिया कप फाइनल 2025 में हार के बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है. वहीं भारत में जश्न का माहौल है. सबसे शानदार तरीके से पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी. भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का जिक्र किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वही जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई."

#OperationSindoor on the games field.



Outcome is the same - India wins!



Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

पीएम मोदी के इस ट्वीट को एनएसए अजीत डोवाल सहित कई मंत्रियो री-ट्वीट किया है. बीसीसीआई ने लिखा, '3 वार, 0 प्रतिक्रिया. एशिया कप चैंपियन, संदेश पहुंचा. टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि.'

3 blows.

0 response.

Asia Cup Champions.

Message delivered. 🇮🇳



21 crores prize money for the team and support staff. #AsiaCup2025 #INDvPAK #TeamIndia pic.twitter.com/y4LzMv15ZC — BCCI (@BCCI) September 28, 2025

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट देखा है. हमें उसपर गर्व है. पहले ऑपरेशन सिंदूर किया गया अब हमने ऑपरेशन तिलक किया है. पड़ोसी देश के कुछ लोगों द्वारा किए गए बकवास कामों का करारा जवाब है. गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पर बधाई देते हुए कहा था कि ये खेल के मैदान पर ये ऑपरेशन सिंदूर था.

VIDEO | BCCI Secretary Devajit Saikia on India's win over Pakistan in the Asia Cup final says, "Tilak Varma really played well. Social media is flooded with posts like ‘our Operation Sindoor has been successful' and ‘today Operation Tilak was also successful.' We take pride in… pic.twitter.com/rAIXlTKpFe — Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2025

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे, जिसे भारतीय टीम ने दो गेंद शेष रहते पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. इस मैच में तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की. हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 'हमने अच्छी गेंदबाजी की. अगर हमने बल्लेबाजी में भी अच्छा फिनिश किया होता तो आज कहानी कुछ और ही होती. बल्लेबाजी के दौरान हमने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. हमें अपनी बल्लेबाजी ठीक करनी होगी. उन्होंने (भारतीय टीम) काफी अच्छी गेंदबाजी की. जिसके लिए उन्हें श्रेय देना होगा. मुझे अपनी टीम पर फख्र है. हम मजबूती के साथ वापसी करेंगे.'