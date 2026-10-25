सरकार बातचीत को तैयार... अरुणाचल में भड़की हिंसा के बाद बोले CM, बांध पर क्यों मचा बवाल?

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देश्यीय परियोजना (एसयूएमपी) के खिलाफ जारी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है. उपद्रवियों ने ईस्ट सियांग जिले में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) के कार्यालय और पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सहित दो नेताओं के आवासों में भी जमकर तोड़फोड़ की. प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट और संपत्ति के नुकसान की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

सीएम पेमा खांडू ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि प्रदर्शन कानून के दायरे में रहे और इनसे संपत्ति का नुकसान न हो या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो. उन्होंने पासीघाट की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान के अनुसार, खांडू ने बताया कि बिजली परियोजना को लेकर सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में 12 घंटे का बंद काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बंद खत्म होने के बाद पासीघाट में हिंसा भड़क उठी, जो शनिवार तड़के 3.30 बजे तक जारी रही.

खांडू ने कहा, ‘‘विधायक ओनी पन्यांग और वरिष्ठ विधायक निनोंग एरिंग के आवासों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही वहां लूटपाट और चोरी की खबरें भी हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कलिंग मोयोंग के घर में भी तोड़फोड़ की गई.''

बिजली परियोजना से जुड़ी चिंताओं पर खांडू ने दोहराया कि राज्य सरकार सभी संगठनों और संघों के साथ बातचीत के लिए तैयार है. सरकार परियोजना के संभावित लाभों, इसके प्रतिकूल प्रभावों और स्थानीय समुदायों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं एवं आशंकाओं पर विस्तृत चर्चा करने की इच्छुक है.

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं. कोई भी संगठन जो इस परियोजना पर चर्चा करना चाहता है, उसका स्वागत है. लोगों को सरकार से सवाल पूछने चाहिए, इसके लाभ एवं नुकसान पर चर्चा करनी चाहिए और अपनी शंकाओं का समाधान पाना चाहिए.''

खांडू ने बताया कि सरकार ने संवाद के प्रयास किए हैं और हितधारकों को बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने प्रतिनिधियों को ईटानगर, पासीघाट या उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर बैठक का प्रस्ताव दिया.

उपद्रवियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक कलिंग मोयोंग तथा पासीघाट पश्चिम के विधायक निनोंग एरिंग के आवासों में तोड़फोड़ की. इसके अलावा, पासीघाट में आदि जनजाति की सर्वोच्च संस्था 'आदि बाने केबांग' के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई.

पासीघाट के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) टोनी तताक ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पासीघाट के ऊपरी इलाके में स्थित एनएचपीसी के कार्यालय को आग लगा दी गई, जबकि वहां के एक पुलिस थाने को भी फूंक दिया गया. अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है. घटना में खुद घायल हुए डीएसपी ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनकारी मेबो इलाके से आए थे.

अधिकारियों के अनुसार, लगभग 150 से 200 प्रदर्शनकारी धारदार हथियार, लाठी और गुलेल से लैस थे. उन्होंने बैरिकेड तोड़ने और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया.

घटना जलविद्युत परियोजना के विरोध में सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में बुलाए गए 12 घंटे के बंद के खत्म होने के बाद शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई. इससे पहले बंद के दौरान सियांग जिले में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई थीं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे.

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