तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला... बॉलीवुड पर अनिरुद्धाचार्य ने क्यों मारा ये डायलॉग

प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने उनके वायरल वीडियो को लेकर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि आधा-अधूरा वीडियो दिखाकर विवाद खड़ा किया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी पूरी बात को संदर्भ के साथ समझने की जरूरत है, न कि उसे तोड़-मरोड़कर पेश करने की. वायरल वीडियो पूरा 6 मिनट का है, जो चल रहा है बाजार में वह केवल 30 सेकंड चल रहा है. अब बताइए 6 मिनट की बात 30 सेकंड में कैसे हो सकती है. गांव में समान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है. चलो मान ले मेरी भाषा गलत थी, लेकिन प्रेमनंद जी महाराज के शब्द तो सही थे. तो उनका विरोध क्यों हुआ. इसका मतलब है कि विरोध संतों का है न कि भाषा का.

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि "मेरे वीडियो को आधा-अधूरा दिखाया गया, जिससे विवाद पैदा हुआ. पूरी वीडियो देखें, तो मेरी बात स्पष्ट होगी. मैंने पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए कहा कि चरित्रवान बनें. गांव की भाषा में जो भी मैंने कहा उसका मतलब चरित्रहीनता से है.

सनातन को बदनाम किया जा रहा है

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि साजिश के तहत सनातन को बदनाम किया जा रहा है. लिव-इन में रहने को क्यों महिमामंडन हो रहा है. मुंह मारना क्या सभ्य भाषा है. मेरी बात सही निशाने पर लगी है. मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ हूं. सनातन में बेटियों को कभी दबाया नहीं गया है. मुगल काल में सभी कुरीतियां भारत में आईं. अखिलेश की नाराजगी के सवाल पर कहा, वो बताएं संत कैसे खुश रहें. मेरे शब्दों का नहीं, संतों का विरोध हो रहा है. हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं. मेरा विरोध करने वाले छांगुर बाबा के सत्संग में जाएं. रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज मेरे खिलाफ नहीं हैं.

बॉलीवुड पर साधा निशाना

अनिरुद्धाचार्य ने उनके विवादित बयानों के सवाल पर कहा, बॉलीवुड ने क्या भगवान श्रीकृष्ण का अनादर नहीं किया. कथावाचक ने फिल्म डायलॉग तुम करो तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला बोलकर बॉलीवुड को घेरा. उन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड के स्टार क्यों पान मसाला गुटखा का प्रचार करते हैं. दाने-दाने में है केसर का दम. सरकार को इन चीजों पर बैन करना चाहिए. गुटखे प्रचार के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जो मैंने बोला उसके लिए बोलेंगे.