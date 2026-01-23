बिरयानी में गोलियां देकर किया पति का मर्डर, फिर लाश के बगल में बैठ देखी अश्लील फिल्म

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक औरत ने बेरहमी से अपने पति की हत्या कर दी. आरोपी महिला ने अपने पति को मारने से पहले उसके लिए बिरयानी बनाई और उसमें नींद की गोलियों का पाउडर मिला दिया. पति के सो जाने के बाद, औरत ने अपने प्रेमी को घर बुलाया. फिर दोनों ने सो रहे पति का गला घोंटकर उसे मार डाला. यह घटना गुंटूर के चिलुवुरु गांव की है. शुरू में इस मामले को नेचुरल डेथ बताया गया था. लेकिन फोरेंसिक जांच में मौत की बात सामने आई.

फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि मौत दम घुटने से हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस जांच के मुताबिक, पीड़ित लोकम शिवनगराजू की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी और उसके प्रेमी गोपी ने की थी. माधुरी का गोपी के साथ कुछ समय से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. हत्या वाले दिन माधुरी ने बिरयानी में नींद की गोलियों का पाउडर मिला दिया था. बिरयानी खाने के बाद लोकम शिवनगराजू गहरी नींद में सो गया. इसके बाद लक्ष्मी ने गोपी को घर बुलाया. दोनों ने शिवनागराजू के चेहरे पर तकिया रखा और उसका दम तब तक घोंटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

परिवार वालों को हुआ शक

माधुरी ने गांववालों में यह कहकर हत्या छिपाने की कोशिश की कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है. सुबह-सुबह, उसने शोर मचाया और पड़ोसियों को बताया कि उसकी अचानक मौत हो गई. शक तब हुआ जब शिवनागराजू के पिता और दोस्तों ने बॉडी में खून के धब्बों के साथ चोटें देखीं. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने माधुरी और गोपी को हिरासत में ले लिया.

जांच में एक अहम खुलासा माधुरी के मोबाइल फोन के फोरेंसिक रिव्यू के दौरान हुआ. जिससे पता चला कि उसने पूरी रात अपने पति की बॉडी के पास बैठकर पोर्नोग्राफिक वीडियो देखे थे. पूछताछ में माधुरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.