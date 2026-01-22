Happy Basant Panchami 2026 Wishes In Hindi LIVE: हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे वसंत पंचमी, श्रीपंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है. इस दिन से ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन माना जाता है. माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से प्रकृति में हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और नई ऊर्जा देखने को मिलती है. खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं और वातावरण में उत्साह अपने आप महसूस होने लगता है. इसी वजह से इस पर्व को पीले रंग से भी खास तौर पर जोड़ा जाता है.
बसंत पंचमी को मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है. मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, विद्या और कला की देवी माना जाता है. छात्र, शिक्षक, कलाकार और विद्या से जुड़े लोग इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की आराधना करते हैं और अपने जीवन में ज्ञान और समझ की कामना करते हैं.
पूजा-पाठ के साथ-साथ लोग एक-दूसके को बसंत पंचमी की ढ़ेरों शुभकामनाएं भी भेजते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-
Happy Basant Panchami Wishes in Hindi: इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें बसंत पंचमी 2026 की शुभकामनाएं
जीवन का यह बसंत, आप सबको खुशियां दे अनंत.
प्रेम और उत्साह का भर दे जीवन में रंग.
बसंत पंचमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
वसंत की फुहार, खुशियों की बौछार
मां सरस्वती करें जीवन साकार.
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो
कॉपियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो...
जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो!
बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!
सर्दी के जाते ही बसंत आए, खुशियों का संग साथ लाए.
संगीत की हो मधुर धुन, मां सरस्वती का आशीष आए.
बसंत पंचमी की मंगलकामनाएं
ज्ञान का दीपक जलाएं, भजन और गीत गाएं.
मां सरस्वती के आगमन का उत्सव मनाएं.
हैप्पी बसंत पंचमी
वीणा के स्वर झंकृत हो, ज्ञान का उजियारा हर मन में भर जाए
मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले, हर घर खुशियों से महक जाए.
सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी,
विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा.
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
तू स्वर की दाता है,
तू ही वर्णों की ज्ञाता.
तुझमें ही नवाते शीष,
हे शारदा मैया, दे अपना आशीष.
वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं