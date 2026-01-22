Happy Basant Panchami 2026 Wishes In Hindi LIVE: हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे वसंत पंचमी, श्रीपंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है. इस दिन से ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन माना जाता है. माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से प्रकृति में हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और नई ऊर्जा देखने को मिलती है. खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं और वातावरण में उत्साह अपने आप महसूस होने लगता है. इसी वजह से इस पर्व को पीले रंग से भी खास तौर पर जोड़ा जाता है.

बसंत पंचमी को मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है. मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, विद्या और कला की देवी माना जाता है. छात्र, शिक्षक, कलाकार और विद्या से जुड़े लोग इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की आराधना करते हैं और अपने जीवन में ज्ञान और समझ की कामना करते हैं.

पूजा-पाठ के साथ-साथ लोग एक-दूसके को बसंत पंचमी की ढ़ेरों शुभकामनाएं भी भेजते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Happy Basant Panchami Wishes in Hindi: इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें बसंत पंचमी 2026 की शुभकामनाएं

जीवन का यह बसंत, आप सबको खुशियां दे अनंत.

प्रेम और उत्साह का भर दे जीवन में रंग.

बसंत पंचमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं