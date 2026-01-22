मंगोलपुरी चाकूबाजी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, सामने आई ये कहानी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगोलपुरी इलाके में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. पुलिस ने इस मामले में 19 साल के एक युवक और एक नाबालिग (CCL) को दबोचा है. पुलिस ने आरोपियों के पास से खून से सना चाकू और वारदात के समय पहने कपड़े भी बरामद किए हैं. 21 जनवरी को मंगोलपुरी के DDA पार्क में 22 साल के आकाश उर्फ अक्कू की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने 19 साल के मोहित उर्फ नोडी और एक नाबालिग को पकड़ा है. मोहित दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का छात्र है.

सीसीटीवी फुटेज हुआ था वायरल

पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई. सीसीटीवी फुटेज में यह नजर आ रहा है कि एक गली में घर के बाहर आकाश पर तीन-चार बदमाश अचानक हमला बोलते है. आकाश जब तक कुछ समझता तब तक उसपर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है. फिर बदमाश पैदल चलते हुए ही गली से बाहर निकल जाते हैं.

दिनदहाड़े हत्या हो रही और भाजपा सो रही 🚨



मंगोलपुरी इलाके में युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या हो गई। दिल्ली से लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। साफ है कानून व्यवस्था भाजपा से संभल नहीं रही।



BJP बताए क्या अब लोग घर से निकलना भी छोड़ दें? pic.twitter.com/w4FbKXlWIQ — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) January 22, 2026

इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस आरोपियों तक पहुंची. और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए.

आकाश की हत्या की सामने आई ये वजह

डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि ​पुलिस पूछताछ में हत्या के पीछे की बड़ी वजहें सामने आई हैं, जिसमें मृतक आकाश ने पिछले साल सितंबर में सलमान नाम के एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी थी. सलमान इन आरोपियों का दोस्त था. आकाश इलाके के अपराधियों और लड़कों पर अपनी धौंस जमाता था और उनके साथ बदतमीजी करता था.

जिसके बाद 20 जनवरी की रात सभी आरोपियों ने मिलकर शराब पी और आकाश को मारने का प्लान बनाया. अगले दिन मौका मिलते ही उसे चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया.

​

बाकी आरोपियों की तलाश जारी

​डीसीपी क्राइम पंकज कुमार के निर्देशन और एसीपी अशोक शर्मा की देखरेख में इंस्पेक्टर पुखराज सिंह की टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से छापेमारी की. पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है.



यह भी पढ़ें - दिल्ली की गली में 23 साल के लड़के पर बरसते रहे ताबड़तोड़ चाकू, पड़ोसी दर्शक बन खड़े रहे, CCTV आया सामने