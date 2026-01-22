IND vs NZ 2nd T20I: अक्षर की होगी छूट्टी, गंभीर के चहेते को मिलेगा मौका, पिच क्या खिलाएगी गुल? जानें सब कुछ

India vs New Zealand, 2nd T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. मौजूदा समय में भारतीय टीम प्रतिष्ठित सीरीज में 1-0 से आगे है. वीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन सराहनीय रहा था. वहीं मेहमान टीम के गेंदबाजी ने अपनी टीम को निराश किया था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब करीब 15 दिन शेष रह गए हैं. ऐसे में ब्लैक कैप्स रायपुर में अपनी गेंदबाजी में सुधार करने का प्रयास करेगी.

दूसरे टी20 में शायद भारतीय टीम को ना मिल पाए अक्षर पटेल की सेवाएं

टूसरे टी20 मुकाबले में शायद भारतीय टीम को अक्षर पटेल की सेवाएं ना मिल पाए. क्योंकि पहले मैच के दौरान वह चोटिल हो गए थे. हालांकि, उनकी चोट ज्यादा बड़ी नहीं है. मगर पहले टी20 मुकाबले में वह चोट की वजह से अपने चार ओवरों का स्पेल पूरा नहीं कर पाए थे. यहीं वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूसरे टी20 मुकाबले से आराम दिया जा सकता है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2026 दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच से जुड़ी कुछ अहम बातें

मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच.

तारीख और समय: 23 जनवरी, टॉस शाम 6.30 बजे, लाइव शाम सात बजे से.

स्थान: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर.

दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, जैकब डफी और ईश सोढ़ी.

पिच रिपोर्ट

हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुए वनडे सीरीज का एक मुकाबला रायपुर में खेला गया था. जहां तीन बल्लेबाज शतक लगाने में कामयाब हुए थे. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है. उस दौरान लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज ने 359 रनों के लक्ष्य को चार गेंद शेष रहते छह विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था. जिसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले वाले दूसरे टी20 में भी क्रिकेट प्रेमियों को एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच का मौसम पूर्वानुमान

रायपुर में मैच के दौरान तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा. बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं है. मैच के दौरान आर्द्रता की संभावना 56% की करीब रहने की जताई जा रही है.

