कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पत्नी को गोली मारी, फिर खुद भी दी जान... दो महीने पहले ही हुई थी शादी

अहमदाबाद में एक शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली. पुलिस ने बताया कि दोनों की दो महीने पहले ही शादी हुई थी.

कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पत्नी को गोली मारी, फिर खुद भी दी जान... दो महीने पहले ही हुई थी शादी
  • अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद की भी जान ले ली, घटना रात को हुई थी
  • मृतकों की पहचान गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के अधिकारी यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरी गोहिल के रूप में हुई
  • दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने पर यशराज ने अपनी रिवॉल्वर से पत्नी को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मारी
अहमदाबाद:

गुजरात के अहमदाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद खुद की भी जान ले ली. पुलिस ने बताया कि शख्स ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर अपने अपार्टमेंट में अपनी जान दे दी. पुलिस ने बताया कि दोनों की दो महीने पहले ही शादी हुई थी. पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार रात करीब 10:30 बजे हुई. 

मृतकों की पहचान गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के क्लास-1 अधिकारी यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरी गोहिल के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात को उनके घर में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. झगड़ा इतना बढ़ गया कि यशराज सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राजेश्वरी को गोली मार दी.

गोली चलाने के बाद यशराज सिंह ने 108 नंबर पर कॉल कर एंबुलेंस बुलाई. मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि इमरजेंसी टीम के जाने के बाद यशराज दूसरे कमरे में गए और फिर अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

यशराज सिंह गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे थे. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने इन मौतों पर दुख जताया और कहा कि परिवार इस घटना से बहुत दुखी है. उन्होंने कहा, 'यशराज सिंह गोहिल एक युवा अफसर थे, जिन्होंने हाल ही में परीक्षा पास करके गुजरात मैरिटाइम बोर्ड जॉइन किया था. वो UPSC की तैयारी भी कर रहे थे.'

घटना के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस परिवार वालों से बात कर रही है. इसके अलावा, लाइसेंसी रिवॉल्वर और 108 को किए कॉल के रिकॉर्ड को वेरिफाई कर रही है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Gujarat, Crime News, Husband Killed Wife, Ahmedaba
