तेलंगाना: 100 कुत्तों को जहर देकर मारने के मामले में सरपंच समेत 3 पर केस दर्ज

तेलंगाना पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के याचारम गांव की ग्राम पंचायत गवर्निंग बॉडी के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि गांव के पंचायत अधिकारी लगभग 100 आवारा कुत्तों की कथित हत्या में शामिल हैं. यह केस स्टे एनिमल फाउंडेशन के सदस्यों की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने गांव के सरपंच, वार्ड सदस्यों और पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि ‘स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया' से जुड़े एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने याचाराम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 19 जनवरी को कुत्तों को कुछ जहरीले पदार्थों का इंजेक्शन लगाया गया था.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को याचाराम ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और वार्ड सदस्य के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार, 100 कुत्ते मारे गए थे, लेकिन प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों से पूछताछ में लगभग 50 कुत्तों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. अधिकारी के अनुसार, इस मामले की जांच जारी है.

कुत्तों के अवशेष बरामद करने के लिए जांच जारी

अधिकारी ने कहा कि मारे गये कुत्तों के अवशेष बरामद करने के लिए जांच जारी है. इससे पहले हनमकोंडा जिले की पुलिस ने श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में कम से कम 300 आवारा कुत्तों की कथित हत्या के सिलसिले में दो महिला सरपंच और उनके पतियों सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

इसी तरह कामारेड्डी जिले में लगभग 200 आवारा कुत्तों को भी कथित तौर पर मार डालने के आरोप में पांच ग्राम सरपंचों सहित छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था. अधिकारी ने बताया कि आशंका जताई जा रही है कि सरपंचों सहित कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने पिछले साल दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों से पहले ग्रामीणों से आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने कथित तौर पर इन हत्याओं को अंजाम दिया.