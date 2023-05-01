Hyderabad Bus Fire: जिंदा जल गए 19 यात्री... एक बाइक ने कैसे चलती बस को जला दिया, देखिए
सुबह 3 से सवा 3 बजे का वक्त. हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में यात्री नींद के आगोश में थे. आधा सफर कट चुका था. मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. बस में सवार कई यात्रियों के लिए यह उनका आखिरी सफर साबित हुआ. तड़के तीन बड़े यह अभागी बस अचानक आग का गोला बन गई. किस्मत का खेल देखिए. हादसा भी ऐसे हुआ कि यकीन करना मुश्किल है. बस एक बाइक से टकराती है. बाइक बस के नीचे तेल की टंकी में फंस जाती और फिर लीकेज होता है और बस धू-धू कर जलने लगती है. आखिर इस बस के साथ हुआ है, खौफनाक तस्वीरों में देखिए पूरी कहानी...
उन्होंने बताया कि कई यात्री इस हादसे के बाद बस से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि यह रात में हुआ जब वे सो रहे थे. उन्होंने बताया कि बस का दरवाजा तुरंत नहीं खुला क्योंकि कुछ तार कट गए थे जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई. सिरी ने बताया कि अधिकतर यात्री हैदराबाद के थे.
नायडू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर गांव के पास हुई भीषण बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं. मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे.'
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस हादसे पर शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने मुआवजा राशि की भी घोषणा की. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.'