चार साल में देश में ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म कर देंगे- अमित शाह

शाह ने कहा देश में ड्रग्‍स के नेटवर्क को खत्‍म करने को लेकर एक बड़ा दावा किया. उन्‍होंने कहा कि देश से अगले चार सालों में ड्रग्‍स के नेटवर्क को खत्‍म कर दिया जाएगा. 

चार साल में देश में ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म कर देंगे- अमित शाह
  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में ड्रग्स नेटवर्क को अगले चार वर्षों में समाप्त किया जाएगा.
  • ड्रग्स कार्टेल्स के खिलाफ लड़ाई पिछले चार सालों से जिला और तहसील स्तर पर संगठित रूप से जारी है.
  • पिछले तीन वर्षों में ड्रग्स की मात्रा घटाने और गिरफ्तारियों के मामले में सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ा है.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शनिवार को NDTV PowerPlay के मंच पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की. यूं तो शाह ने इस दौरान कई सवालों के जवाब दिए लेकिन उन्‍होंने यहां पर देश में ड्रग्‍स के नेटवर्क को लेकर एक बड़ा दावा किया. उन्‍होंने कहा कि देश से अगले चार सालों में ड्रग्‍स के नेटवर्क को खत्‍म कर दिया जाएगा. 

4 सालों से जारी है लड़ाई 

अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि क्‍या केंद्र सरकार ने जिस तरह से नक्‍सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्‍या उसी तरह की कोई लड़ाई ड्रग्‍स कार्टेल्‍स के खिलाफ भी लड़ी जाएगी? इस पर अमित शाह ने कहा, 'नक्‍सलियों के खिलाफ भी लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है. सुखिर्यों में इसलिए आया क्‍योंकि मैंने करीब डेढ़ साल पहले कहा था कि मार्च 2026 तक यह खत्‍म हो जाएगा.' इसके बाद उन्‍होंने आगे कहा, 'ड्रग्‍स कार्टेल्‍स के खिलाफ भी हमारी लड़ाई पिछले 4 सालों से बहुत प्‍लानिंग के साथ जारी है. जिला स्‍तर से लेकर तहसील लेवल तक एक तंत्र बनाया गया है जो इस लड़ाई को लड़ रहा है.'

4 साल इंतजार और 

इसके बाद उन्‍होंने आगे कहा, 'यह तंत्र बहुत अच्‍छे से सफल हुआ है. पिछले तीन सालों में हर बार ड्रग्‍स की मात्रा और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने वालों का रिकॉर्ड हमारी ही सरकार तोड़ रही है. अब समय आ गया है कि इसका बिजनेस करने वालों पर शिंकजा कसने की जगह ड्रग्‍स कार्टेल्‍स पर कार्रवाई की जाए जिससे यह नेटवर्क हमेशा के लिए ध्‍वस्‍त हो जाए. मुझे पूरा विश्‍वास है कि आने वाले चार सालों में केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारें मिलकर कार्टेल्‍स को नष्‍ट करेंगी.' गृहमंत्री के अनुसार सरकारें अगले चार सालों में तीनों एंट्री-प्‍वाइंट्स पानी के रास्‍ते, पाकिस्‍तान के रास्‍ते और म्‍यांमार के रास्‍तों को बंद कर देंगी. 

