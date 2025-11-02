बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो खुलेंगे तीन नए मंत्रालय... अमित शाह ने दिलाई जंगलराज की याद

अमित शाह ने बिहार में मुजफ्फरपुर की रैली में रविवार को जमकर हमला बोला. बिहार में मौसम साफ होने के बाद रविवार को एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे और एक चुनावी सभा को संबोधित किया. यहां उन्होंने राजद के शासनकाल की याद कराते हुए उसे जंगलराज बताया. उन्होंने कहा कि 'जंगलराज' वाले कपड़ा और चेहरा बदलकर लोग फिर से आ रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप अपना वोट किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा, बल्कि अपना वोट बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए दीजिएगा.

सोनिया-लालू को देश की नहीं, परिवार की चिंता

अमित शाह ने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगलराज वाले कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आ रहे हैं. यहां के लोग अगर फैसला कर लें कि एनडीए को विजयी बनाना है, तो बिहार में जंगलराज को कोई नहीं ला सकता है. उन्होंने लालू यादव और सोनिया गांधी को परिवारवाद को लेकर घेरते हुए कहा कि लालू यादव और सोनिया गांधी को देश की नहीं, अपने परिवार की चिंता है. लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनका बेटा पीएम बने. लेकिन, दोनों जान लें कि तेजस्वी न तो सीएम बन सकते हैं, न राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह खाली नहीं है. बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं.

महागठबंधन की सरकार बनी तो खुलेंगे तीन नए मंत्रालय

मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया पहुंचे अमित शाह ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो एक बार फिर से बिहार में तीन नए मंत्रालय खुलेंगे. एक लूट और रंगदारी का, दूसरा अपहरण का और तीसरा हत्या का. सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव को बिहार की चिंता नहीं है, दोनों को अपने-अपने पुत्र की चिंता है. सोनिया गांधी को अपने पुत्र राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चिंता है, वहीं लालू प्रसाद यादव को अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता है, जबकि यह दोनों सीट खाली नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान है. इसीलिए अभी यह दोनों सीट खाली नहीं है.

बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हमने घोषणा पत्र में यह तय किया है कि बिहार के एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा. इसके अलावा, पीएम किसान के तहत किसानों को मोदी सरकार से मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा. बिहार सरकार 3,000 रुपये और जोड़ेगी और अब किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा कि 50 लाख गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे तथा गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.