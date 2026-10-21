1959 हॉट स्प्रिंग के शहीदों को अमित शाह का सैल्यूट; CRPF-कोबरा यूनिट की तारीफ, बोले- पुलिस सेवा सबसे कठिन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल पुलिस स्मरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, पुलिस बलों के बलिदान और सुरक्षा व्यवस्थाओं में हुए बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिन तीन क्षेत्रों को लंबे समय तक देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े हॉटस्पॉट माना जाता था, उनमें अब शांति का माहौल है. शाह ने कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों का उल्लेख करते हुए सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना की. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल क्षेत्रों का किया जिक्र

नेशनल पुलिस स्मरण दिवस परेड को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते वर्षों में देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन तीन ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें दशकों तक आंतरिक सुरक्षा के गंभीर हॉटस्पॉट माना जाता रहा.

उन्होंने कहा कि कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब शांति स्थापित हुई है. शाह के अनुसार कश्मीर में आतंकवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाने में सफलता मिली है.

उन्होंने कहा कि विभिन्न शांति समझौतों और हजारों लोगों द्वारा हथियार छोड़ने के बाद पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है. वहीं पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) ने पांच दशक पुरानी नक्सल समस्या के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है.

CRPF और CoBRA बटालियन की जमकर सराहना

अमित शाह ने विशेष रूप से CRPF और CoBRA बटालियनों की भूमिका की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में इन बलों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है. गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, धैर्य और समर्पण की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया और इसके लिए वह उनका आभार व्यक्त करते हैं.

पुलिस सेवा को बताया सबसे कठिन जिम्मेदारी

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश की सभी सरकारी सेवाओं में पुलिस सेवा सबसे कठिन सेवाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए हर त्योहार परिवार के साथ खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए ऐसा नहीं होता. जब देश के लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, तब पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, यातायात और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं. उन्होंने कहा कि जीवन के स्वर्णिम वर्षों को परिवार से दूर रहकर राष्ट्र को समर्पित करना बहुत बड़ी सेवा है.

1959 के हॉट स्प्रिंग बलिदान को किया याद

गृह मंत्री ने 21 अक्टूबर 1959 की हॉट स्प्रिंग घटना का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि लद्दाख के दुर्गम हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में CRPF के 10 जवानों ने चीनी सेना के हमले का डटकर मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. शाह ने कहा कि कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूल हालात के बावजूद उन जवानों ने देश की एक इंच जमीन भी किसी विदेशी शक्ति के हाथ में नहीं जाने देने का संकल्प निभाया. उन्हीं वीर जवानों की स्मृति में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है.

शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक हजारों पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में सम्मानजनक स्थान रखता है तो उसकी नींव में सुरक्षा बलों और पुलिस जवानों का बलिदान शामिल है. यदि इन जवानों ने सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान न दिया होता, तो देश की स्थिति अलग हो सकती थी. कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचकर कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने उपस्थित पुलिस अधिकारियों, जवानों और शहीद परिवारों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया.

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