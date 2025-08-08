केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर परिसर की आधारशिला रखेंगे. 11 महीने में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले से इसे काफी अहम माना जा रहा है. वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं भारत के टैरिफ के संबंध में ट्रंप से जब पूछा गया कि, क्या वह 50% टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, तो जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक नहीं. देश-दुनिया का हर अपडेट जानें यहां.
LIVE UPDATES...........
उत्तरकाशी आपदा: 60 से ज्यादा लोग अब भी लापता
उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में मंगलवार को आई आपदा से पूरा देश अब तक बुरी तरह डरा हुआ है. पहाड़ से आए सैलाब में पूरा गांव मलबे के ढेर में तबदील हो चुका है. अभी भी इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. 60 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. अब तक 274 लोगों का रेक्स्यू किया जा चुका है.