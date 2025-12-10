नेहरू, इंदिरा, सोनिया कांग्रेस की 3 वोट चोरी... अमित शाह का 1 घंटा 30 मिनट का भाषण, पढ़ें- 10 बड़ी बातें

Amit Shah in Lok Sabha on Election Reform: संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में चुनाव सुधार पर चली चर्चा का जवाब बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया. अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधार पर विपक्षी सदस्यों के उठाए गए सवालों पर एक घंटा 30 मिनट बोले. राहुल गांधी की लोकसभा में उठाए गए सवालों के साथ-साथ प्रेस कॉफ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर भी अमित शाह ने इस लंबे भाषण में जवाब दिया. अमित शाह ने वोट चोरी, EVM, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रकिया, भारत में घुसपैठ सहित अन्य कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

अमित शाह के बुधवार शाम करीब 4 बजकर 56 मिनट से बोलना शुरू किया, वो 6.26 तक बोलते रहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डेढ़ घंटे लंबे भाषण की 10 बड़ी बातें क्या रहीं, आइए जानते हैं.