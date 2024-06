बूंद-बूंद को तरस रही दिल्ली, नहर से पानी चोरी कर ले जा रहे माफिया, NDTV को मिला सबूत

भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच दिल्ली में बिजली संकट के साथ ही पानी का संकट भी बढ़ता जा रहा है. हाल ही में मुनक नहर से पानी का टैंकर चोरी होने की बात सामने आई थी. अब राजधानी में पानी के संकट को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है. दरअसल, बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर पानी की चोरी रोकने में फेल है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि जल माफिया AAP के साथ मिला हुआ है. उधर, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के राजनिवास के अधिकारियों ने भी जल माफिया की ओर इशारा करते हुए AAP सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.

दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जल माफियाओं को दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मदद मिल रही है. AAP ने एलजी को इस मामले में चिट्ठी लिखकर यह भी दावा किया है कि हरियाणा भी उतना पानी नहीं छोड़ रहा, जितना उसे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है.

On the issue of “tanker mafia” Delhi LG VK Saxena directs the Delhi Police Commissioner that strict vigil/monitoring should be ensured along the Munak canal to prevent any further theft of water by tanker mafia and to also catch hold of such persons who have been involved in such…