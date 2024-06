हाय! अब जान सूख रही! पारा, प्यास और पावर की ट्रिपल मुश्किल में दिल्ली

भीषण गर्मी में बिजली सिर्फ आम घरों में भी गुल नहीं हुई थी बल्कि उपराज्यपाल और सीएम आवास में भी कुछ देर तक अंधेरा छा गया. जैसे ही दिल्ली की बिजली गुल हुई, बिजली मंत्री आतिशी तुरंत एक्टिव हो गईं. उन्होंने पावर कट पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से निपटने के लिए वह केंद्रीय बिजली मंत्री और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात करेंगी. आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मंडोला के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) के सब-स्टेशन में आग लगने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई."

