बस 50 रुपये... भारत में सस्ते इलाज से अमेरिकी महिला इतनी खुश हुई कि ट्रंप के देश को दिखा दिया आईना

कुछ समय से सोशल मीडिया पर अमेरिकन महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत के हेल्थकेयर सिस्टम की तारीफ करती नजर आ रही हैं. महिला को भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी लगीं कि उन्होंने अमेरिका से इसकी तुलना कर दी और कहा कि अमेरिका की तुलना में भारत में इलाज काफी सस्ता है.

इस वायरल महिला का नाम क्रिस्टन फिशर है. वह बीते चार साल से भारत में रह रही हैं. क्रिस्टन ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उनका अनुभव कैसा था. उन्होंने बताया कि उनके अंगूठे में चोट लग गई थी और बहुत खून बह रहा था. ऐसे में वह साइकिल चलाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचीं, जहां महज 50 रुपए में उनका इलाज हो गया.

क्रिस्टन ने यह भी बताया कि अस्पताल उनके घर से काफी पास था, जिसकी वजह से वह साइकिल चलाकर इलाज के लिए तुरंत वहां पहुंच सकीं. उनके अंगूठे से खून इतना बह रहा था कि उसे रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था. उन्हें लगा था कि खून रोकने के लिए टांके लगाने पड़ेंगे. हालांकि, 45 मिनट के अंदर ही सही इलाज की वजह से खून रुक गया और टांके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. इसके लिए उन्हें 50 रुपए की फीस का भुगतान करना पड़ा.

क्रिस्टन ने बताया कि अमेरिका की तुलना में भारत में इलाज में उनके बहुत कम पैसे लगे. उनके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर अस्पताल है. भारत में डॉक्टर, क्लीनिक या अस्पताल तक पहुंचना बेहद आसान है. पूरे इलाज का खर्च 50 रुपए (करीब 60 सेंट) आया, जबकि अमेरिका में इतनी छोटी-सी चोट पर भी भारी-भरकम बिल बन जाता है. वहां तो सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम ही 1-2 हजार डॉलर प्रति महीना होता है.

क्रिस्टन के इस वीडियो के बाद भारत बनाम अमेरिका को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने भारत को लेकर उनकी राय के लिए धन्यवाद किया, तो एक यूजर ने लिखा कि अगर डॉक्टर आपका पड़ोसी होता तो 50 रुपए भी माफ हो जाते. वहीं, एक विदेशी महिला ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि भारत में खेती भी काफी अच्छी होती है.