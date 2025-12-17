कानपुर देहात में 500 की वसूली के लिए गर्भवती महिला के पेट पर मारी लात

भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों और जीवन रक्षक माने जाने वाले अस्पतालों की छवि को धूमिल करने वाला एक मामला कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज से सामने आया है. यहां इलाज की आस लेकर आई 8 माह की गर्भवती महिला के साथ जो हुआ, उसने न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया. अवैध वसूली का विरोध करने पर अस्पताल कर्मी ने गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ गई.

आखिर क्या हुआ था?

पीड़िता रुकसार अपने पति उस्मान के साथ रूटीन चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची थीं. आरोप है कि वहां तैनात कर्मचारी रोहित यादव ने उस्मान को रोका और ‘मसाला खाने' के नाम पर 500 रुपये की अवैध मांग की. उसने कहा कि जुर्माने की रसीद कटेगी. जब उस्मान ने पैसे देने से मना किया, तो रोहित यादव आगबबूला हो गया. उसने उस्मान के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और जबरदस्ती उनकी जेब से 340 रुपये निकाल लिए.

हिंसा तक पहुंचा विवाद

मामला केवल पैसों की छीना-झपटी तक सीमित नहीं रहा. जब उस्मान ने इस लूट का विरोध किया, तो आरोपी कर्मचारी हिंसक हो गया. बीच-बचाव के दौरान आरोपी ने 8 माह की गर्भवती रुकसार के पेट में लात मार दी. लात लगते ही रुकसार जमीन पर गिर गई. करीब 10 मिनट तक वह तड़पती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उनका मोबाइल छीनकर फेंक रहा था और जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, तो यह हमला किया गया.

अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप

पीड़िता के पति उस्मान ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि रोहित यादव मेडिकल कॉलेज में वसूली का धंधा चलाता है. आए दिन मरीजों और तीमारदारों को डरा-धमकाकर पैसे ऐंठे जाते हैं. यह आरोप सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन और कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है.

सरकारी दखल और कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला तुरंत मौके पर पहुंचीं. उन्होंने पीड़िता का हाल जाना और पुलिस प्रशासन की सुस्ती पर नाराजगी जताई. मंत्री के दखल के बाद ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर भेजा गया. राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कड़े शब्दों में कहा कि योगी सरकार में महिलाओं के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चाहे वह कोई भी हो, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. मैंने डीएम और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बात की है.