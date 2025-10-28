संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक 30 अक्टूबर से, शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा

कचनार सिटी में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक जबलपुर जिले में आयोजित की जा रही है. यह बैठक कार्तिक शुक्ल अष्टमी, नवमी व दशमी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित होगी. संघ दृष्टि से भारत के 46 प्रान्तों से 407 कार्यकर्ता बैठक में अपेक्षित हैं. बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन जी भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबाले तथा 06 सह सरकार्यवाह, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सहित सभी 11 क्षेत्रों एवं 46 प्रान्तों के संघचालक, कार्यवाह व प्रांत प्रचारक उपस्थित रहेंगे. साथ ही चयनित कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे.

संघ शताब्दी वर्ष नागपुर में शुरू

उन्होंने कहा कि संघ शताब्दी वर्ष नागपुर में 02 अक्तूबर 2025 को विजयादशमी से प्रारंभ हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे. इसमें परम पूज्य दलाई लामा जी के शुभ संदेश का भी वाचन किया गया. इस आयोजन में 14101 स्वयंसेवक गणवेश में सहभागी हुए, साथ ही बड़ी संख्या में नागपुर के नागरिक गण उपस्थित थे. विदेशों से भी विशेष आमंत्रित नागरिक उपस्थित रहे. संघ शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम देश भर में बस्तियों व मंडलों में हुआ, जहां स्वयंसेवकों ने गणवेश में भाग लिया. इन कार्यक्रमों में समाज के गणमान्य लोगों ने भी सहभाग किया. उन्होंने कहा कि गृह संपर्क अभियान योजना के अंतर्गत हर प्रांत में 25 से 40 दिन का अभियान होगा.

पंच परिवर्तन का संदेश घर-घर पहुंचाने की कोशिश

स्वयंसेवक कुछ साहित्य, जिसमें पत्रक एवं पुस्तिकाएं लेकर घर-घर जाएंगे. पंच परिवर्तन का संदेश कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण युक्त जीवनशैली, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्य, इन विषयों को लेकर गृह संपर्क होगा. बैठक में बस्ती और मंडल स्तर पर होने वाले हिन्दू सम्मेलन, जिला स्‍तर पर प्रमुख नागरिक गोष्ठी, खण्‍ड/नगर स्‍तर पर सामाजिक सद्भाव बैठक, युवाओं के लिए कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा होगी. पंच परिवर्तन के विषय को लेकर समाज की सज्जन शक्ति, संघ कार्य समर्थन करने वाले लोग, विशिष्ट लोग, विशिष्ट संस्थाएं, मठ - मंदिर, सामाजिक संस्थाएँ, शैक्षणिक संस्थाएँ, व्यवसायिक संस्थाएँ, सभी से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है.

समाज परिवर्तन की दिशा में मातृशक्ति का बड़ा सहभाग है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास किया जाएगा. ये सब मिलकर एक समन्वित दृष्टि से समाज में परिवर्तन के कार्य कैसे करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी. वर्तमान परिस्थिति पर भी कार्यकारी मंडल की बैठक में चर्चा होगी. परम् पूज्य सरसंघचालक जी देश भर में प्रवास के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और संघ के विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे. बैंगलोर में 8, 9 नवम्बर, कलकत्ता में 21 दिसम्बर और मुंबई में 7, 8 फरवरी को संवाद करेंगे.

बिरसा मुंडा की जयंती पर एक विशेष वक्तव्य

उन्होंने कहा कि सिक्ख गुरु गुरु तेगबहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस तथा धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक विशेष वक्तव्य जारी किया जाएगा. पत्रकार वार्ता में मंच पर प्रांत संघचालक डॉ. प्रदीप दुबे जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख द्वय नरेंद्र ठाकुर व प्रदीप जोशी भी उपस्थित रहे.