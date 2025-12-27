विज्ञापन
विशेष लिंक

'गलतफहमी हुई, मैं तो RSS और PM मोदी का घोर विरोधी', तारीफ वाले ट्वीट पर दिग्विजय की सफाई

RSS और पीएम मोदी की तारीफ के बाद उठे राजनीतिक तूफान के बाद दिग्विजय को सफाई देनी पड़ी है.अब वह कह रहे हैं कि उनकी तारीफ को गलत समझा गया है. उन्होंने तो सिर्फ संगठन की तारीफ की है.

Read Time: 2 mins
Share
'गलतफहमी हुई, मैं तो RSS और PM मोदी का घोर विरोधी', तारीफ वाले ट्वीट पर दिग्विजय की सफाई
पीएम मोदी और RSS वाले ट्वीट पर दिग्विजय की सफाई.
  • दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक से पहले पीएम मोदी और संगठन की तारीफ करते हुए एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की थी
  • उन्होंने बाद में सफाई दी कि वे आरएसएस और पीएम मोदी के कट्टर विरोधी हैं और उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करते
  • ट्वीट को लेकर उठे सियासी तूफान के बाद दिग्विजय सिंह को मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को हुई CWC बैठक से ठीक पहले एक्स पर एक पोस्ट कर पीएम मोदी और संगठन की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद सियासत काफी गरमा गई थी. अब इस पर दिग्विजय की सफाई सामने आई है. उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है.

ये भी पढ़ें- दर्द ए दिग्विजय-अपने कुनबे का ख्याल या कांग्रेस के बुरे हाल का मलाल?

दिग्विजय सिंह ने अपने ही ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "मैं संगठन का पक्षधर करता हूं, लेकिन मैं RSS और PM मोदी का घोर विरोधी हूं. आपको गलतफहमी हुई है. मैंने संगठन की तारीफ की है, लेकिन मैं RSS और PM मोदी और उनकी नीतियों का कड़ा विरोधी था, हूं और रहूंगा.

पहले तारीफ, अब सफाई

ऐसा लगता है कि दिग्विजय को उनके ट्वीट के लिए पार्टी के भीतर काफी आलोचना झेलनी पड़ी होगी. जिसके बाद उनको मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी. कांग्रेस नेता अब कह रहे हैं कि वह संगठन का पक्षधर हैं लेकिन RSS और PM मोदी के घोर विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे.

दिग्विजय के ट्वीट पर बवाल

बता दें कि दिग्विजय के ट्वीट से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई. दरअसल उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आते हैं. इस तस्वीर के साथ कांग्रेस नेता ने लिखा, 'RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना… यह संगठन की शक्ति है.' 

Latest and Breaking News on NDTV

मैंने तो सिर्फ संगठन की तारीफ की है

पीएम मोदी की तारीफ के बाद उठे राजनीतिक तूफान ने बाद आखिरकार दिग्विजय को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी. अब वह कह रहे हैं कि पीएम मोदी और आरएसएस के तो वह कट्टक विरोधी हैं. उनकी तारीफ को गलत समझा गया है. हालांकि दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत और कांग्रेस संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी पर कटाक्ष माना जा रहा है. हालांकि अब उन्होंने अपने ट्वीट पर सफाई दे दी है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Congress CWC Meeting, Digvijay Singh, PM Modi And RSS, Digvijay Singh RSS, Digvijay Praise Pm Modi Rss
Get App for Better Experience
Install Now