जब डेटा रिलीज नहीं हुआ तो CM योगी को कैसे पता 4 करोड़ वोट कटे? SIR पर अखिलेश यादव का सवाल

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची से चार करोड़ नाम हटाने का दावा राजनीतिक साजिश है और SIR रिपोर्ट का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है.

  • अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ पर बिना आधिकारिक डेटा के बयान देने का आरोप लगाया
  • उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव प्रशासनिक आदेश के बिना संभव नहीं है और इसका निशाना समाजवादी पार्टी है
  • अखिलेश ने कोडीन कफ सिरप घोटाले में हजारों करोड़ की रकम और सात सौ से अधिक कंपनियों के शामिल होने का दावा किया
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना किसी आधिकारिक डेटा के मुख्यमंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि चार करोड़ मतदाता सूची से हट गए. अखिलेश यादव ने कहा कि यह बयान साबित करता है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है.

अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब SIR रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई तो मुख्यमंत्री योगी को कैसे पता चला कि चार करोड़ मतदाता हटाए गए हैं. अखिलेश ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर योगी के बयान को मान लिया जाए और चार करोड़ आंकड़े को प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से बांटा जाए तो प्रत्येक सीट पर लगभग 84,000 वोट हट गए. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बदलाव प्रशासनिक आदेश के बिना संभव नहीं है.

सरकार वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर रही है: अखिलेश यादव

सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार SIR को बहाना बनाकर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि  असल में NRC जैसा ही है और बीजेपी इसके जरिए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बदलना चाहती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूची से हजारों नाम सिर्फ स्पेलिंग गलती बताकर हटाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग इस विवाद पर चुप बैठा है.

कफ सिरप घोटाला पर भी अखिलेश यादव ने उठाया सवाल

सपा नेता ने कहा कि प्रदेश में हजारों करोड़ का कोडीन कफ सिरप घोटाला सामने आया है जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से कई राज्यों तक फैला हुआ है. अखिलेश ने कहा कि पहले यह घोटाला सौ करोड़ बताया गया था लेकिन अब यह हजारों करोड़ तक पहुंच गया है और इसमें 700 से ज्यादा कंपनियों का नाम आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है जबकि वीडियो सामने लाने वाले पत्रकारों की जान पर खतरा है. वाराणसी से भी इस कफ सिरप नेटवर्क को जोड़ने वाले सबूत सामने आ रहे हैं.

उन्होंने बुलडोजर राजनीति पर भी तंज किया और कहा कि हर छोटे मामले में बुलडोजर चल जाता है लेकिन इतने बड़े घोटाले में बुलडोजर क्यों नहीं दिख रहा. अखिलेश ने आरोप लगाया कि सीएम का बुलडोजर सिर्फ विपक्ष को डराने का साधन है.

प्रदेश में AQI नियंत्रण से बाहर है : अखिलेश यादव

प्रदूषण पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय मैच तक रद्द हो गए. प्रदेश में AQI नियंत्रण से बाहर है और नदियों की स्थिति भयावह बनी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार सवालों से बचने के लिए जनता का ध्यान वंदे मातरम् जैसे मुद्दों पर भटका रही है. किसानों पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि किसान खाद के लिए परेशान है लेकिन सरकार समाधान देने के बजाय राजनीतिक तमाशा कर रही है. धान खरीद नीति कमजोर है और MSP पर किसान आज भी आशंकित हैं. अखिलेश ने कहा कि चुनाव करीब आते ही बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन सपा जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी.

