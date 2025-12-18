विज्ञापन
विशेष लिंक

5 लाख हादसे, युद्ध से ज्यादा सड़कों पर मर रहे...रोड एक्सिडेंट से मौतों पर संसद में गडकरी का छलक गया दर्द

नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि घायलों की मदद करने वाले लोगों को हमने 'राहवीर' की संज्ञा दी है. अब अगर कोई घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो सरकार की ओर से उसे 25 हजार रुपये का इनाम मिलेगा. इसलिए लोगों को अब किसी की मदद करने से पहले दो बार सोचना नहीं होगा. 

Read Time: 3 mins
Share
5 लाख हादसे, युद्ध से ज्यादा सड़कों पर मर रहे...रोड एक्सिडेंट से मौतों पर संसद में गडकरी का छलक गया दर्द
  • केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि भारत में हर साल पांच लाख सड़क हादसे होते हैं
  • दुर्घटना में अधिकतर मृतकों की उम्र अठारह से चौतीस वर्ष के बीच होती है, जो कुल मौतों का सड़सठ प्रतिशत है
  • घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले राहवीरों को सरकार पच्चीस हजार रुपये का इनाम देगी ताकि सहायता बढ़े
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान बताया कि हर साल भारत में 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1 लाख 80 हजार लोगों की मौतें हो जाती हैं. इन मौतों में 67 परसेंट वे लोग हैं, जिनकी उम्र 18 से 34 साल के बीच है. एम्‍स की एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को अगर समय से इलाज मिल जाए, तो 50 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है.  

राहवीर बनिए, 25 हजार मिलेगा इनाम

नितिन गडकरी ने कहा कि जब किसी का एक्‍सीडेंट होता है, तो उसकी मदद करने से लोग कतराते हैं. लोगों को लगता है कि अगर वे घायल व्‍यक्ति की मदद करेंगे, तो पुलिस के चक्‍कर में फंस जाएंगे. लेकिन अब लोगों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि ऐसे लोगों को अब परेशानी नहीं, इनाम मिलेगा. घायलों की मदद करने वाले लोगों को हमने 'राहवीर' की संज्ञा दी है. अब अगर कोई घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो सरकार की ओर से उसे 25 हजार रुपये का इनाम मिलेगा. इसलिए लोगों को अब किसी की मदद करने से पहले दो बार सोचना नहीं होगा. 


7 दिन का इलाज और डेढ़ लाख का इलाज खर्च उठाएगी सरकार

गडकरी ने कहा घायल को जिस अस्‍पताल में भर्ती कराया जाएगा, वहां का कुछ खर्च भी सरकार उठाएगी. घायल को 7 दिन का इलाज और डेढ़ लाख का इलाज का खर्च सरकार देगी. अस्‍पताल को सीधे ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. ऐसे में अस्‍पतालों को भी अब घायलों का इलाज करने से पहले सोचना नहीं होगा. हम चाहते हैं कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों की जान दुर्घटनाओं में बचाई जा सके.   

इसे भी पढ़ें :- सर अप्वाइंटमेंट नहीं मिल रहा है, नितिन गडकरी बोले-कभी आ जाइए, प्रियंका गांधी ने जोड़ लिए हाथ

गडकरी का दर्द 

नितिन गडकरी ने कहा, 'दुख के साथ कहना पड़ता है कि हादसों का संबंध लोगों के व्यवहार से है. कानून के प्रति न सम्मान और डर है. हम ट्रैफिक रूल्‍स के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई कैंपेन चलाते रहते हैं. अमिताभ बच्‍चन जैसे फिल्‍म स्‍टार्स को भी इन कैंपेन में शामिल किया जाता है. इसके अलावा हमने हर कार में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिये हैं. वहीं नई दोपहिया वाहन खरीदने पर 2 हेलमेट देने का नियम भी बनाया गया है. लेकिन लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nitin Gadkari, Nitin Gadkari On Road Accident, Road Accident In India
Get App for Better Experience
Install Now