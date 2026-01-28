अजित पवार के निधन की खबर सुनकर फूट-फूट कर रोने लगे NCP के विधायक

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है. जब से अजित पवार के निधन की खबर आई है, तब से ही उनके समर्थकों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनके निधन की खबर सुनते ही एनसीपी विधायक भी फूट-फूटकर रो पड़े. लोहा-कंधार सीट से एनसीपी के विधायक प्रताप पाटिल चिखलीकर इस खबर को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए और कैमरे के सामने ही भावुक हो गए. प्रताप पाटिल नांदेड़ जिले में एनसीपी (अजित गुट) के एकमात्र विधायक हैं.
अजित पवार का बुधवार सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया. विमान मुंबई से आ रहा था और इसे बारामती उतरना था. बारामती में लैंडिंग के दौरान ही ये वो क्रैश हो गया. क्रैश के बाद विमान धूं-धूं कर जलने लगा. विमान कई हिस्सों में टूट गया और इसके टुकड़े हर तरफ बिखर गए. इस विमान में सवार अजित पवार समेत पांच लोगों का निधन हो गया.
अजित पवार के निधन की खबर सामने आने के बाद बारामती में उनके समर्थकों का रो-रोकर बुरा हाल है. बारामती से अजित पवार 1991 से ही विधायक थे. अपने नेता के निधन की खबर के बाद उनके समर्थक बारामती मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए. अस्पताल में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई है.
इस बीच, एनसीपी ने इस विमान हादसे की जांच की मांग की है. एनसीपी प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव का कहना है कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए, ताकि देश-दुनिया को पता चल सके कि क्या हुआ था. नागपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री नितिन राउत ने इस दुर्घटना को साजिश बताते हुए साजिश की मांग की है.
बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) कर सकती है. जल्द ही AAIB की एक टीम घटनास्थल का दौरा कर सकती है. इसके साथ ही DGCA भी यहां का दौरा कर सकती है.
