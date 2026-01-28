विज्ञापन
विशेष लिंक

अजित पवार प्लेन क्रैश: विमान के उड़े परखच्चे, देखिए हादसे का सबसे भयावह VIDEO

बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में अजित पवार की मौत हो गई, जिसमें विमान के परखच्चे उड़ते हुए भयावह वीडियो सामने आए हैं. DGCA ने पुष्टि की है कि विमान में मौजूद सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जांच जारी है.

Read Time: 2 mins
Share
अजित पवार प्लेन क्रैश: विमान के उड़े परखच्चे, देखिए हादसे का सबसे भयावह VIDEO
  • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का चार्टर्ड विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया
  • विमान Lear Jet 45 मुंबई से चार्टर्ड होकर बारामती के लिए उड़ान भरा था और छह लोग उसमें सवार थे
  • लैंडिंग के समय विमान रनवे से फिसल गया, तेज झटका लगा और आग लगने के कारण सभी छह लोगों की मृत्यु हो गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है. बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और देखते ही देखते आग की भीषण लपटों में घिर गया.  विमान का मलबा कई हिस्सों में बिखर गया.  घटना के समय का भयावह वीडियो सामने आया है. DGCA के अनुसार, विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते समय नियंत्रण खो बैठा. रनवे को छूते ही उसने तेज झटका खाया और कुछ ही पलों में जमीन से टकराकर बिखर गया. मौके से सामने आए वीडियो में आग के ऊंचे गुबार और धधकते हिस्सों को साफ देखा जा सकता है.

हादसे में विमान में मौजूद सभी छह लोगों की मौत हो गई. जिसमें अजित पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी, एक परिचारक और दो क्रू मेंबर थे. यह विमान Lear Jet 45 था और मुंबई से चार्टर कर बारामती के लिए उड़ान भरी थी. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से साइड में फिसल गया और टकराते ही विस्फोट हो गया, जिससे आग तेजी से फैल गई.

हादसे की खबर फैलते ही पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया. एनसीपी कार्यालयों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मातम का माहौल है. कई कार्यकर्ता घटनास्थल की ओर भाग पड़े, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखकर लोग सदमे में आ गए. पवार परिवार के सदस्य सु्प्रिया सुले सहित तुरंत बारामती के लिए रवाना हुई.

प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है. शुरुआती संकेतों के मुताबिक, तकनीकी खराबी और लैंडिंग के दौरान अस्थिरता को वजह माना जा रहा है; हालांकि विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है. अजीत पवार की अचानक मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा शून्य पैदा कर दिया है, जिसे भर पाना लंबे समय तक मुश्किल माना जा रहा है. 

ये भी पढ़ें-: दादा-दादा की चीख पुकार, अस्पताल के अंदर जाने की जिद-मार्मिक है, प्लेन क्रैश के बाद अस्पताल में शव आने का मंजर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Pawar Plane Crash, Baramati Aircraft Accident
Get App for Better Experience
Install Now