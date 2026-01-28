अजित पवार प्लेन क्रैश: विमान के उड़े परखच्चे, देखिए हादसे का सबसे भयावह VIDEO

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है. बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और देखते ही देखते आग की भीषण लपटों में घिर गया. विमान का मलबा कई हिस्सों में बिखर गया. घटना के समय का भयावह वीडियो सामने आया है. DGCA के अनुसार, विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते समय नियंत्रण खो बैठा. रनवे को छूते ही उसने तेज झटका खाया और कुछ ही पलों में जमीन से टकराकर बिखर गया. मौके से सामने आए वीडियो में आग के ऊंचे गुबार और धधकते हिस्सों को साफ देखा जा सकता है.

हादसे में विमान में मौजूद सभी छह लोगों की मौत हो गई. जिसमें अजित पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी, एक परिचारक और दो क्रू मेंबर थे. यह विमान Lear Jet 45 था और मुंबई से चार्टर कर बारामती के लिए उड़ान भरी थी. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से साइड में फिसल गया और टकराते ही विस्फोट हो गया, जिससे आग तेजी से फैल गई.

हादसे की खबर फैलते ही पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया. एनसीपी कार्यालयों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मातम का माहौल है. कई कार्यकर्ता घटनास्थल की ओर भाग पड़े, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखकर लोग सदमे में आ गए. पवार परिवार के सदस्य सु्प्रिया सुले सहित तुरंत बारामती के लिए रवाना हुई.



प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है. शुरुआती संकेतों के मुताबिक, तकनीकी खराबी और लैंडिंग के दौरान अस्थिरता को वजह माना जा रहा है; हालांकि विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है. अजीत पवार की अचानक मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा शून्य पैदा कर दिया है, जिसे भर पाना लंबे समय तक मुश्किल माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-: दादा-दादा की चीख पुकार, अस्पताल के अंदर जाने की जिद-मार्मिक है, प्लेन क्रैश के बाद अस्पताल में शव आने का मंजर