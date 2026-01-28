क्या खराब मौसम की वजह से अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ? बारामती विमान हादसे के आखिरी पलों में क्या हुआ?

Ajit Pawar Plane Crash News: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन बुधवार को बारामती जिले में क्रैश हो गया. इसमें अजित पवार समेत विमान में सवार पांच लोगों की मौत हो गई. ऐसा प्रतीत होता है कि हादसे की वजह कम रोशनी और खराब मौसम हो सकता है. विमान कंपनी वीएसआर एविएशन के कैप्टन वीके सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में ये आशंका जाहिर की है. हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं गया है. अजित पवार और 4 अन्य लोगों को ले जा रहा विमान पुणे के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने के दूसरे प्रयास के दौरान मुश्किल में फंस गया और रनवे पर हादसे का शिकार हो गया.
फ्लाइट राडार के आंकड़ों से पता चलता है कि बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45 (VT-SSK) ने मुंबई हवाई अड्डे से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी, अरब सागर के ऊपर से बारामती की ओर बढ़ा और लगभग 8:30 बजे उतरने का पहला प्रयास किया. विमान संचालक कंपनी VSR वेंचर्स के अनुसार, खराब रोशनी के कारण पहला प्रयास असफल रहा.
बारामती प्लेन क्रैश मामले में विमान ने 16 साल पुराने सुबह करीब 8:42 बजे दोबारा लैंडिंग की कोशिश की. हालांकि सुबह लगभग 8:45 बजे यह रडार से गायब हो गया. थोड़ी देर में ही प्लेन क्रैश हो गया और धमाके के साथ उसमें आग लग गई. बारामती हवाई अड्डे पर रनवे 11 की दहलीज पर ही विमान आग के गोले में तब्दील होकर हादसे का शिकार हो गया. जमीन से टकराने के कुछ ही क्षणों बाद विमान में धमाका हो गया.
फिलहाल AAIB पूरे मामले की जांच करेगी. AAIB की जांच के बाद प्लेन क्रैश की सही वजह साफ होगी. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की टीम भी घटनास्थल पर जा सकती है.
पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने कहा कि दुर्घटना के बाद आग लग गई थी. विमान में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि विमान के पायलट ने लैंडिंग का प्रयास करने से पहले रनवे के पास कम दृश्यता की जानकारी दी थी.
सूत्रों के अनुसार, बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस के लेयरजेट डिवीजन द्वारा निर्मित मध्यम आकार का बिजनेस जेट विमान लेयरजेट 45 (एलजे45) बारामती हवाई अड्डे पर उतरने के प्रयास के दौरान रनवे से फिसल गया और उसमें आग लग गई. पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा, जो राज्यसभा सांसद हैं. उनके दो बेटे पार्थ और जय हैं. अजित पवार की एनसीपी ने पुणे और पिंपरी चिंचवड में हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में उनके चाचा शरद पवार की एनसीपी (एसपी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था.
