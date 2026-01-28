Ajit Pawar Last Video: आखिरी बार कहां देखे गए थे अजीत पवार, खुद किया था सोशल मीडिया पर पोस्ट

- महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया, वे बारामती चुनावी सभा के लिए जा रहे थे
- इस विमान दुर्घटना में अजीत पवार समेत कुल पांच लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में शोक की लहर फैल गई
- अजीत पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के अजीत पवार गुट के प्रमुख थे
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता अजीत दादा पवार का आज प्लेन क्रैश में निधन हो गया. वह मुंबई से बारामती चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे. लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. उनके आकस्मिक निधन से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक शोक की लहर है. अजीत महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पावर के भतीजे और एनसीपी (अजीत गुट) के सुप्रीमो थे. अजीत पवार ने 26 जनवरी को अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' से आखिरी वीडियो शेयर किया था. इसमें वो गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र पुलिस से सलामी लेते दिख रहे हैं. इसके अलावा कार्यक्रम में आए लोगों से मुलाकात कर रहे थे.
बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो..!#RepublicDay pic.twitter.com/XjSUF1qoPE— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 26, 2026
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'श्री अजित पवार जी जनता के नेता थे, जिनका जनता से गहरा जुड़ाव था. उन्हें एक मेहनती और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में व्यापक सम्मान मिला. प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों-पीड़ितों को सशक्त करने का उनका जुनून हमेशा याद रखा जाएगा. उनका असामयिक निधन अत्यंत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं ओम शांति.'
