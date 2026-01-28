विज्ञापन
विशेष लिंक

Ajit Pawar Last Video: आखिरी बार कहां देखे गए थे अजीत पवार, खुद किया था सोशल मीडिया पर पोस्ट

अजीत महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पावर के भतीजे और एनसीपी (अजीत गुट) के सुप्रीमो थे. अजीत पवार ने 26 जनवरी को अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' से आखिरी वीडियो शेयर किया था.

Read Time: 2 mins
Share
Ajit Pawar Last Video: आखिरी बार कहां देखे गए थे अजीत पवार, खुद किया था सोशल मीडिया पर पोस्ट
  • महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया, वे बारामती चुनावी सभा के लिए जा रहे थे
  • इस विमान दुर्घटना में अजीत पवार समेत कुल पांच लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में शोक की लहर फैल गई
  • अजीत पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के अजीत पवार गुट के प्रमुख थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता अजीत दादा पवार का आज प्लेन क्रैश में निधन हो गया. वह मुंबई से बारामती चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे. लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. उनके आकस्मिक निधन से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक शोक की लहर है. अजीत महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पावर के भतीजे और एनसीपी (अजीत गुट) के सुप्रीमो थे. अजीत पवार ने 26 जनवरी को अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' से आखिरी वीडियो शेयर किया था. इसमें वो गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र पुलिस से सलामी लेते दिख रहे हैं. इसके अलावा कार्यक्रम में आए लोगों से मुलाकात कर रहे थे.
 

 
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'श्री अजित पवार जी जनता के नेता थे, जिनका जनता से गहरा जुड़ाव था. उन्हें एक मेहनती और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में व्यापक सम्मान मिला. प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों-पीड़ितों को सशक्त करने का उनका जुनून हमेशा याद रखा जाएगा. उनका असामयिक निधन अत्यंत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं ओम शांति.'  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Pawar Plane Crash, Maharashtra Deputy CM Death, Ajit Dada Pawar News, NCP Leader Ajit Pawar Dies, Baramati Plane Accident
Get App for Better Experience
Install Now