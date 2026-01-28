'अजित पवार को खोना बहुत बड़ा नुकसान', एकनाथ शिंदे ने NDTV को आखिरी मुलाकात का किस्सा बताया

Ajit Pawar Dies In Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और NCP प्रमुख अजित पवार की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई है. अपने साथी को खोने के बाद महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह पूरे महाराष्ट्र के लिए मुश्किल वक्त है. NDTV से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि इस प्लेन क्रैश की पूरी तरह जांच होगी. हादसा बुधवार, 28 जनवरी की सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब उनका चार्टर प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है.

NDTV से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, " यह बहुत ही दुखद घटना है. महाराष्ट्र ने एक लोकनेता गंवाया है. मैंने एक सच्चा मित्र गंवाया है. वो कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. हर विभाग, खासकर अर्थव्यवस्था की, उन्हें बड़ी अच्छी जानकारी थी. हमने वैसा नेता खो दिया है और यह महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. हमें भरोसा नहीं हो रहा है. वो बहुत स्पष्ट वक्ता थे, बिना किसी रोक-टोक के बात करते थे. वो अपने शब्दों के पक्के और दिल के बहुत सच्चे थे. अजित पवार ने जो किया वो महाराष्ट्र भूल नहीं सकता है."

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, "अभी परसो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुंबई में थे और तब मैं अजित पवार के साथ ही था. आज अजित दादा आज नहीं रहे. वो राजनीति में मुझसे कहीं अधिक अनुभवी थे. मैंने एक सच्चा मित्र और एक बड़ा भाई गंवा दिया है. मैं और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस बारामती जा रहे हैं."