विज्ञापन
विशेष लिंक

एयर इंडिया का सर्वर डाउन, फ्लाइट लेट, एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की लंबी लाइनें, कब सामान्य होंगे हालात?

एयर इंडिया के सर्वर में आई गड़बड़ी के कारण हवाई अड्डों पर पैसेंजर्स की लंबी लाइनें देखी गईं. हालांकि अब सिस्टम ठीक हो गया है. लेकिन, स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है. इसलिए कुछ उड़ानों में अभी भी देरी हो सकती है.

Read Time: 2 mins
Share
एयर इंडिया का सर्वर डाउन, फ्लाइट लेट, एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की लंबी लाइनें, कब सामान्य होंगे हालात?
दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइनें.
  • एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने से दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को सामान ड्रॉप करने में कठिनाई हुई.
  • दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर टर्मिनल-2 में दोपहर तीन बजे से सर्वर समस्या के कारण लंबी कतारें लग गईं.
  • एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि थर्ड-पार्टी नेटवर्क समस्या के कारण चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुआ था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बुधवार को एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने से दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं. टर्मिनल-2 पर दोपहर 3 बजे से सर्वर में समस्या आ रही है, जिससे यात्रियों को सामान ड्रॉप करने में दिक्कत हो रही है. सॉफ्टवेयर में परेशानी के कारण मैनुअल चेक-इन शुरू किया गया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि देश के सभी हवाई अड्डों पर एयर इंडिया का सर्वर डाउन हो गया है. इसको जल्द ही सही कर लिया जाएगा.

एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़, देखें वीडियो

एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

यात्रियों को हो रही इस परेशानी के बीच एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की. जिसमें कहा गया कि थर्ड-पार्टी कनेक्टिविटी नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ हवाई अड्डों पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुआ था, जिससे एयर इंडिया सहित कुछ एयरलाइनों की उड़ानों में देरी हुई.

एयर इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी.

एयर इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी.

अब सिस्टम ठीक, सामान्य हालात में लगेगा कुछ समय

एडवाइजरी में बताया गया कि अब यह सिस्टम बहाल कर दिया गया है. हालाँकि, स्थिति सामान्य होने पर हमारी कुछ उड़ानें कुछ समय के लिए विलंबित हो सकती हैं. आज हमारे साथ उड़ान भरने वाले यात्री हवाई अड्डे पर जाने से पहले https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html पर अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर सकते हैं और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकाल सकते हैं.

इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान भी हुई थी प्रभावित

दूसरी ओर इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान भी प्रभावित हुई है. इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि एयर ट्रैफिक की भीड़भाड़ के कारण उड़ानों का संचालन फिलहाल प्रभावित है. हम समझते हैं कि जमीन पर और विमान में दोनों जगह लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से असुविधा हो सकती है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं. फ्लाइट की लेटेस्ट जानकारी के लिए हम आपको हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप देखने की सलाह देते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Flights, Air India Flights Delayed, Air India Flights News, Air India Flights Schedule, New Delhi Airport
Get App for Better Experience
Install Now