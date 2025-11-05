एयर इंडिया का सर्वर डाउन, फ्लाइट लेट, एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की लंबी लाइनें, कब सामान्य होंगे हालात?

- एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने से दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को सामान ड्रॉप करने में कठिनाई हुई.
- दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर टर्मिनल-2 में दोपहर तीन बजे से सर्वर समस्या के कारण लंबी कतारें लग गईं.
- एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि थर्ड-पार्टी नेटवर्क समस्या के कारण चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुआ था.
बुधवार को एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने से दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं. टर्मिनल-2 पर दोपहर 3 बजे से सर्वर में समस्या आ रही है, जिससे यात्रियों को सामान ड्रॉप करने में दिक्कत हो रही है. सॉफ्टवेयर में परेशानी के कारण मैनुअल चेक-इन शुरू किया गया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि देश के सभी हवाई अड्डों पर एयर इंडिया का सर्वर डाउन हो गया है. इसको जल्द ही सही कर लिया जाएगा.
एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़, देखें वीडियो
All servers down at @DelhiAirport cause huge lines at all counters— RoadRash (@RoadRageSupress) November 5, 2025
This will possibly lead to flight delays as well @AAI_Official @MoCA_GoI
Why's there no backup ?@TOIIndiaNews @TOIDelhi @airindia pic.twitter.com/OI3OM2HL6q
एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की
यात्रियों को हो रही इस परेशानी के बीच एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की. जिसमें कहा गया कि थर्ड-पार्टी कनेक्टिविटी नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ हवाई अड्डों पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुआ था, जिससे एयर इंडिया सहित कुछ एयरलाइनों की उड़ानों में देरी हुई.
अब सिस्टम ठीक, सामान्य हालात में लगेगा कुछ समय
एडवाइजरी में बताया गया कि अब यह सिस्टम बहाल कर दिया गया है. हालाँकि, स्थिति सामान्य होने पर हमारी कुछ उड़ानें कुछ समय के लिए विलंबित हो सकती हैं. आज हमारे साथ उड़ान भरने वाले यात्री हवाई अड्डे पर जाने से पहले https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html पर अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर सकते हैं और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकाल सकते हैं.
इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान भी हुई थी प्रभावित
दूसरी ओर इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान भी प्रभावित हुई है. इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि एयर ट्रैफिक की भीड़भाड़ के कारण उड़ानों का संचालन फिलहाल प्रभावित है. हम समझते हैं कि जमीन पर और विमान में दोनों जगह लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से असुविधा हो सकती है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं. फ्लाइट की लेटेस्ट जानकारी के लिए हम आपको हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप देखने की सलाह देते हैं.
