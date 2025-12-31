30 साल का दिखता है ये 59 साल का शख्स, बॉडी ऐसी कि लड़कियां हो जाती हैं फैन, जानिए Chuando Tan खुद को कैसे रखते हैं फिट

Chuando Tan Fitness: सिंगापुर के मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर चुआंडो टैन (Chuando Tan) बीते सालों में अपनी तस्वीरों को लेकर काफी ज्यादा वायरल हुए हैं. दरअसल, उनकी उम्र 59 साल है लेकिन देखने में वह एक दम 30 साल के लगते हैं. उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अक्सर उनके स्टाइलिश लुक्स वाली फोटोज देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्होंने एजिंग प्रोसेस को कैसे मात दी. साथ ही उन्होंने अपनी बॉडी को इतना फिट रखा है कि लड़कियां देखकर फैन हो जाती हैं. आज इंस्टाग्राम पर चुआंडो टैन के 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनकी टाइमलेस अपीयरेंस लगातार दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है.

टैन की तरह खुद को कैसे रखें फिट?

अगर आप भी बढ़ती उम्र में खुद को चुआंडो टैन (Chuando Tan) जैसा फिट और यंग रखना चाहते हैं, तो उनकी बताई कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं. इन टिप्स की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट कर शेयर की है.

खुद को फिट रखने के लिए आप हमेशा रेगुलर कंपाउंड एक्सरसाइज करें, जिसमें वेट्स का इस्तेमाल हो. स्क्वैट्स, लंजेस, बेंच प्रेस और पुल-अप्स जैसी एक्सरसाइज आपको काफी ज्यादा मदद कर सकती हैं. रिसर्च बताती है कि ये टाइम-इफेक्टिव रूटीन ज्यादा कैलोरी बर्न करने, इंटरमस्क्युलर कोऑर्डिनेशन सुधारने और मसल मास बढ़ाने में मदद करती हैं.

टैन बताते हैं कि इतनी देर धूप में बैठें कि शरीर में विटामिन D बन सके, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा धूप लेने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. चुआंडो टैन के अनुसार, सुबह जल्दी या शाम का समय धूप लेने के लिए सबसे अच्छा होता है.

अपने करीबियों और परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करें. रिसर्च के अनुसार, सोशल कनेक्शन हमें सिर्फ अपनापन और देखभाल का एहसास ही नहीं कराता, बल्कि यह डिप्रेशन से बचाने वाला सबसे मजबूत फैक्टर भी साबित होता है.

चुआंडो टैन पॉजिटिव सोच बनाए रखने पर जोर देते हैं. उनका मानना है कि अच्छा माइंडसेट इंसान की राह तय करने में अहम भूमिका निभाता है और पॉजिटिविटी का उम्र बढ़ने पर गहरा असर पड़ता है. वह सलाह देते हैं कि खुद को फिट रखने के लिए सकारत्मक सोच विकसित करें और नई चुनौतियों को अपनाएं, क्योंकि इससे उम्र बढ़ने के असर को कम किया जा सकता है और लाइफस्टाइल बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.