एयर इंडिया एक्सप्रेस में अब मिलेगा ठाठ-बाट, बोइंग 737-8 मैक्स विमान से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान का हाल जानिए

- एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बोइंग 737-8 मैक्स विमान से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी
- विमान में 180 सीटें हैं, जिसमें बेहतर कुशनिंग, अधिक लेगरूम और प्रत्येक सीट पर फास्ट चार्जिंग पावर आउटलेट हैं
- VT-RNT विमान का नामकरण टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा को श्रद्धांजलि स्वरूप किया गया है
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने नए शामिल किए गए, पूरी तरह से विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बोइंग 737-8 मैक्स विमान से अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान भरी. VT-RNT पंजीकृत विमान द्वारा संचालित यह पहली विदेशी सेवा नई दिल्ली से मस्कट के लिए रवाना हुई. खास बात ये थी कि NDTV की टीम इस उड़ान में सवार थी. यही कारण रहा कि एयरलाइन के पहले विशेष रूप से डिजाइन किए गए नैरो-बॉडी विमान को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर संचालित होते हुए करीब से देखने का अवसर मिला.
क्यों खास है
- 180 सीटों वाले इस विमान के इकोनॉमी क्लास केबिन में एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें हैं, जिनमें बेहतर कुशनिंग, अधिक लेगरूम और प्रत्येक सीट पर फास्ट-चार्जिंग पावर आउटलेट की सुविधा है.
- यह विमान केबिन बैगेज के लिए बड़े ओवरहेड डिब्बे, गरमागरम 'गॉरमेयर' भोजन के लिए ऑनबोर्ड ओवन, शांत केबिन वातावरण और मूड लाइटिंग के साथ बोइंग के स्काई इंटीरियर से सुसज्जित है.
- विमान का कॉल साइन, VT-RNT, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय रतन नवल टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि यह नामकरण उनकी विरासत और नेतृत्व को याद करने के लिए किया गया है. विमान को उनकी स्मृति में एक विशेष रंग-रूप भी दिया गया है.
- पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान में, चालक दल के सदस्यों ने यात्रियों के आराम और परिचालन सुविधा में किए गए सुधारों के बारे में बताया. एक एयर होस्टेस ने उन्नत गैली उपकरण और चार्जिंग सुविधाओं की ओर इशारा करते हुए विमान को अधिक विशाल बताया.
- उन्होंने कहा, “हमारे इन-बिल्ट ओवन के साथ अब यात्रियों को गरमागरम और ताज़ा भोजन परोसा जाता है. सीटों में बदलाव और प्रत्येक सीट के साथ फास्ट-पावर चार्जिंग यूनिट की व्यवस्था से विमान का माहौल आधुनिक हो गया है. यह अपने आप में एक अनूठा अनुभव है.”
- वीटी-आरएनटी, टाटा समूह में शामिल होने के बाद से एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा शामिल किया गया 51वां बोइंग 737-8 मैक्स विमान है और यह एयरलाइन की नई केबिन और ब्रांडिंग फिलॉसफी को दर्शाने वाला पहला विमान भी है, जिसे निर्माण चरण में ही एकीकृत किया गया है. विमान को सीधे बोइंग के सिएटल स्थित कारखाने से भारत लाया गया.
- यह उड़ान एयरलाइन की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान है, जिसमें लाइन-फिट विमान का उपयोग किया गया है—एक ऐसा विमान जो सीधे बोइंग से एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए विनिर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है. अब तक, एयरलाइन मुख्य रूप से "व्हाइट-टेल" विमानों का उपयोग कर रही थी, जो मूल रूप से अन्य एयरलाइनों के लिए बनाए गए थे और बाद में इसके उपयोग के लिए संशोधित किए गए थे.
- एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने कहा कि इसका शामिल होना व्यापक विस्तार और उत्पाद परिवर्तन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, रेट्रोफिट-आधारित अपग्रेड से पूरी तरह से अनुकूलित, कारखाने में तैयार किए गए विमानों की ओर एक बदलाव को दर्शाता है.
एयर इंडिया एक्सप्रेस में और भी बदलाव
- एयर इंडिया एक्सप्रेस वर्तमान में 100 से अधिक विमानों का बेड़ा संचालित करती है, जिसमें बोइंग 737 और एयरबस ए320 परिवार के जेट शामिल हैं, जिससे यह देश की सबसे बड़ी बोइंग ऑपरेटर बन गई है. अकेले 2025 में, एयरलाइन ने चार ए321नियो, चार ए320नियो और तीन ए320सीओ विमानों को शामिल किया है, जो इसके विस्तार के पैमाने और गति को दर्शाता है.
- एयरलाइन ने केबिनों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अपने मौजूदा बोइंग 737-8 बेड़े को अपग्रेड करने के लिए एक समानांतर कार्यक्रम की भी घोषणा की है. इस पहल के तहत, 50 विमानों को मानकीकृत 189-सीट कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड किया जाएगा, जिनमें से दो विमान पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं.
- एयरलाइन के अनुसार, विमान के पहले अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक संचालन के लिए मस्कट मार्ग को चुना गया ताकि भारतीय प्रवासी यात्रियों की भारी आवाजाही वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग की सेवा करते हुए एक संपूर्ण परिचालन मूल्यांकन प्रदान किया जा सके.
- एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रतिदिन 500 से अधिक उड़ानें संचालित करती है, जो 45 घरेलू और 16 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती हैं. यह एयरलाइन टाटा की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और अपने बेड़े के नवीनीकरण के साथ-साथ अपने नेटवर्क का विस्तार भी कर रही है.
- वीटी-आरएनटी का शामिल होना 140 विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए बोइंग विमानों के एक बड़े ऑर्डर का हिस्सा है, जिसके बारे में एयरलाइन का कहना है कि यह उसकी दीर्घकालिक विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
