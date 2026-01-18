एयर इंडिया एक्सप्रेस में अब मिलेगा ठाठ-बाट, बोइंग 737-8 मैक्स विमान से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान का हाल जानिए

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने नए शामिल किए गए, पूरी तरह से विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बोइंग 737-8 मैक्स विमान से अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान भरी. VT-RNT पंजीकृत विमान द्वारा संचालित यह पहली विदेशी सेवा नई दिल्ली से मस्कट के लिए रवाना हुई. खास बात ये थी कि NDTV की टीम इस उड़ान में सवार थी. यही कारण रहा कि एयरलाइन के पहले विशेष रूप से डिजाइन किए गए नैरो-बॉडी विमान को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर संचालित होते हुए करीब से देखने का अवसर मिला.

क्यों खास है

180 सीटों वाले इस विमान के इकोनॉमी क्लास केबिन में एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें हैं, जिनमें बेहतर कुशनिंग, अधिक लेगरूम और प्रत्येक सीट पर फास्ट-चार्जिंग पावर आउटलेट की सुविधा है. यह विमान केबिन बैगेज के लिए बड़े ओवरहेड डिब्बे, गरमागरम 'गॉरमेयर' भोजन के लिए ऑनबोर्ड ओवन, शांत केबिन वातावरण और मूड लाइटिंग के साथ बोइंग के स्काई इंटीरियर से सुसज्जित है. विमान का कॉल साइन, VT-RNT, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय रतन नवल टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि यह नामकरण उनकी विरासत और नेतृत्व को याद करने के लिए किया गया है. विमान को उनकी स्मृति में एक विशेष रंग-रूप भी दिया गया है. पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान में, चालक दल के सदस्यों ने यात्रियों के आराम और परिचालन सुविधा में किए गए सुधारों के बारे में बताया. एक एयर होस्टेस ने उन्नत गैली उपकरण और चार्जिंग सुविधाओं की ओर इशारा करते हुए विमान को अधिक विशाल बताया. उन्होंने कहा, “हमारे इन-बिल्ट ओवन के साथ अब यात्रियों को गरमागरम और ताज़ा भोजन परोसा जाता है. सीटों में बदलाव और प्रत्येक सीट के साथ फास्ट-पावर चार्जिंग यूनिट की व्यवस्था से विमान का माहौल आधुनिक हो गया है. यह अपने आप में एक अनूठा अनुभव है.” वीटी-आरएनटी, टाटा समूह में शामिल होने के बाद से एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा शामिल किया गया 51वां बोइंग 737-8 मैक्स विमान है और यह एयरलाइन की नई केबिन और ब्रांडिंग फिलॉसफी को दर्शाने वाला पहला विमान भी है, जिसे निर्माण चरण में ही एकीकृत किया गया है. विमान को सीधे बोइंग के सिएटल स्थित कारखाने से भारत लाया गया. यह उड़ान एयरलाइन की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान है, जिसमें लाइन-फिट विमान का उपयोग किया गया है—एक ऐसा विमान जो सीधे बोइंग से एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए विनिर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है. अब तक, एयरलाइन मुख्य रूप से "व्हाइट-टेल" विमानों का उपयोग कर रही थी, जो मूल रूप से अन्य एयरलाइनों के लिए बनाए गए थे और बाद में इसके उपयोग के लिए संशोधित किए गए थे. एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने कहा कि इसका शामिल होना व्यापक विस्तार और उत्पाद परिवर्तन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, रेट्रोफिट-आधारित अपग्रेड से पूरी तरह से अनुकूलित, कारखाने में तैयार किए गए विमानों की ओर एक बदलाव को दर्शाता है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस में और भी बदलाव