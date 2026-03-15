टाटा ग्रुप की कमान वाली एयर इंडिया (Air India) इन दिनों एक अजीबोगरीब आंतरिक संकट से जूझ रही है. एयरलाइन ने अपने ही कर्मचारियों द्वारा फ्री टिकट पॉलिसी (Leisure Travel Policy) के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का पर्दाफाश किया है. इस गड़बड़ी में 4,000 से ज्यादा कर्मचारी जांच के घेरे में आए हैं, जिन पर अब भारी जुर्माना और रिकवरी की गाज गिरनी शुरू हो गई है.

फर्जी रिश्‍तेदार, टिकटों की कालाबाजारी

एयर इंडिया (Air India) अपने कर्मचारियों को 'एम्प्लॉई लेजर ट्रैवल' (ELT) पॉलिसी के तहत साल में 14 फ्री रिटर्न टिकट देती है. ये टिकट कर्मचारी खुद के लिए या अपने परिवार (माता-पिता, पति/पत्नी) के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

आंतरिक जांच में पता चला है कि हजारों कर्मचारियों ने इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए 'फर्जीवाड़े' का सहारा लिया. कई स्टाफ मेंबर्स ने उन लोगों को अपना रिश्तेदार बताकर फ्री टिकट दिला दिए, जिनसे उनका कोई खून का रिश्ता ही नहीं था. सूत्रों के मुताबिक, कुछ कर्मचारियों ने तो हद ही कर दी- उन्होंने फ्री टिकट हासिल किए और उन्हें भारी कीमतों पर बाहरी लोगों को बेच दिया.

जांच में चौंकाने वाले खुलासे

पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया के कुल 24,000 से ज्यादा कर्मचारियों में से करीब 4,000 इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कर्मचारी वे हैं जिन्होंने एयरलाइन के निजीकरण (टाटा ग्रुप के आने के बाद) के बाद नौकरी जॉइन की थी. गड़बड़ियां पिछले वित्त वर्ष से ही चल रही थीं.

अब क्या एक्शन ले रही है एयर इंडिया?

मामला सामने आने के बाद टाटा मैनेजमेंट ने कड़ा रुख अपनाया है. अब किसी भी नॉमिनी (रिश्तेदार) का नाम जोड़ने के लिए कंपनी को पुख्ता कानूनी सबूत और रिलेशनशिप प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया गया है. दोषी पाए गए कर्मियों पर एक्‍शन लिया जा रहा है.

पैसों की रिकवरी: धोखाधड़ी से लिए गए टिकटों की रकम कर्मचारियों से वापस वसूली जा रही है.

धोखाधड़ी से लिए गए टिकटों की रकम कर्मचारियों से वापस वसूली जा रही है. भारी जुर्माना: नियम तोड़ने वाले स्टाफ पर भारी पेनाल्टी लगाई गई है.

नैतिकता पर भी सवाल

एक तरफ एयर इंडिया घाटे से उबरने के लिए 'ट्रांसफॉर्मेशन प्लान' पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की इस हरकत ने मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है. एयरलाइन के एक सूत्र ने बताया कि यह केवल पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि 'नैतिकता और आचरण' (Morality and Conduct) का बड़ा सवाल है.

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