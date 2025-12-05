विज्ञापन
इंडिगो संकट से आसमान छू रहा हवाई किराया, दिल्ली से चेन्नई का हवाई किराया 1 लाख तक पहुंचा

Indigo Crisis: इंडिगो संकट से हवाई किराया आसमान छूने लगा है.

नई दिल्ली:

इंडिगो संकट के बीच हवाई किराया आसमान छू रहा है. दिल्ली से चेन्नई का हवाई किराया 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है. जबकि दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे हवाई रूट पर भी किराया 50 से 60 हजार रुपये तक दिखा रहा है. हालांकि इंडिगो के इस संकट के बीच डीजीसीए ने पायलटों को वीकली रेस्ट वाला FTDL का आदेश वापस ले लिया है.

कहां कितना हवाई किराया


दिल्ली-गोवा किराया- 63 हजार
दिल्ली-पटना: 40 हजार
दिल्ली से कोलकाता-76 हजार
दिल्ली-बेंगलुरु-36 हजार
दिल्ली से रांची- 59 हजार
दिल्ली से पुणे-53 हजार
दिल्ली से बेंगलुरु-43 हजार
मुंबई से जम्मू- 63 हजार


(6 दिसंबर का संभावित किराया, साइट सर्च में) 

