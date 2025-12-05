इंडिगो की 1300 फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों में त्राहिमाम, दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स को किया अलर्ट

- दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस घर से निकलने से पहले चेक करने की सलाह दी है
- इंडिगो की 4 दिनों में करीब 1300 फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है
- इंडिगो ने बताया है कि फ्लाइट परिचालन सामान्य होने में 10 फरवरी तक का समय लग सकता है
Delhi Airport on Indigo Crisis: इंडिगो की चार दिनों में 1300 फ्लाइट कैंसल होने से हाहाकार मच गया है. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट तक 10 से 12 घंटे तक इंतजार कर रहे हवाई यात्री त्राहिमाम कर रहे हैं. इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है. उसने यात्रियों को घर से निकलने के पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है, ताकि उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने या उसमें काफी ज्यादा देरी की असुविधाओं से बचा जा सके. यात्रियों को जारी सलाह में कहा गया है कि घरेलू उड़ानों में ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से देरी और कैंसिलेशन हो रहे हैं. हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति सीधे एयरलाइन से जरूर चेक कर लें.हमारी टीम और सभी साझेदार मिलकर स्थिति को संभालने और यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.
Passenger Advisory issued at 09:02 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/QUsmQEJevh— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 5, 2025
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जानकारी दी है कि पूरे देश में इंडिगो की आज 1300 फ्लाइट्स कैंसिल हैं.शाम 6 बजे तक दिल्ली से सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स T-3 से कैंसिल हो गई हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह से अब तक इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. इंडिगो की 135 जाने वाली और 90 आने वाली विमान को आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रद्द किया गया है.
ये भी पढ़ें : हवाई यात्री सावधान! क्रिसमस, न्यू ईयर की छुट्टियां न हो जाएं खराब? ढाई महीने तक खिंच सकता है इंडिगो का संकट
गौरतलब है कि इंडिगो एयरपोर्ट ने उड्डयन मामलों की निगरानी करने वाली डीजीसीए को बताया है कि उसकी उड़ानों का परिचालन सामान्य होने में 10 फरवरी तक का समय लग सकता है. ऐसे में न्यू ईयर, क्रिसमस के दौरान छुट्टियों पर घूमने जा रहे लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
कंपनी ने फ्लाइट ड्यूटी के नियमों में कुछ वक्त के लिए नरमी का भी अनुरोध किया है. गुरुवार की इंडिगो की देश भर में 550 फ्लाइट कैंसिल हुई थीं.
इंडिगो ने माना है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) को लागू करने में कुछ गलत निर्णयों और प्लानिंग में कमी से कुछ दिनों में ये अफरातफरी हुई है. उसने 8 दिसंबर तक ऐसी फ्लाइट कैंसल होने की संख्या और ज्यादा बढ़ने को लेकर आगाह भी किया है. उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस संकट को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक भी की है. उन्होंने इंडिगो द्वारा इस संकट से निपटने के तरीकों को लेकर नाखुशी जताई है.
इंडिगो रोजाना लगभग 2300 उड़ानों का संचालन करती है, लेकिन ऑन टाइम उड़ानों के मामले में उसका रिकॉर्ड 20 फीसदी पर आ गया है. मंत्री नायडू ने इंडिगो से यात्रियों को समय रहते कैंसिलेशन की सूचना देने को कहा है, साथ ही डीजीसीए से इंडिगो के परिचालन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है.इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के साथ अन्य कंपनियों का हवाई किराया आसमान छूने लगा है. एयरलाइनों से इस संकट के वक्त हवाई किराया न बढ़ाने को कहा गया है. इंडिगो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर पर अफसरों की तैनाती भी नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से की गई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं