कल कोई भी बोल देगा यह मस्जिद नहीं है... वक्फ बिल पर क्यों आगबबूला हुए ओवैसी जानिए

Waqf Bill Protest: वक्फ बिल पर मुस्लिमों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. इस बीच सोमवार को हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के बहाने पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. ओवैसी वक्फ बिल को लेकर बुरी तरह से भड़के नजर आए. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून (वक्फ बिल) असंवैधानिक है. यह कानून वक्फ की संपत्ति को बचाएगा नहीं, बल्कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों से कब्रिस्तान, खानकाह और दरगाह छीन लेंगे.

दरअसल वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के आह्वान पर विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. सोमवार को यहां हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद सहित कई और नेता पहुंचे. इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की खामियों को लेकर सरकार पर हमला बोला.

ओवैसी की नाराजगी के बीच एक दिलचस्प बात यह भी है कि वक्फ विधेयक पर बनी JPC में असदुद्दीन ओवैसी भी एक सदस्य रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही जेपीसी ने संसद में अपनी रिपोर्ट रखी थी.

Delhi: On protest against Waqf Amendment Bill, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "Tomorrow, anyone can go and say that this is not a mosque, and the Collector will order an inquiry. Under this Bill, until the Collector's inquiry is completed, the Waqf property will no longer… pic.twitter.com/6MdBXvWJMI