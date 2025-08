हैदराबादी में कहते ना... ओवल में सिराज की तूफानी गेंदबाजी पर फिदा हुए ओवैसी

भारत ने उतार-चढ़ाव से भरे बेहद रोमांचक पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें दिन सोमवार को यहां मोहम्मद सिराज के करिश्माई प्रदर्शन से इंग्लैंड को छह रन से हराकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी. इसे क्रिकेट की दो दिग्गज टीमों के बीच बेहद कड़े मुकाबले के रूप में हमेशा याद किया जाएगा. हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने एक्‍स पर सिराज को बधाई दी और लिखा, 'हमेशा विनर! जैसा कि हम हैदराबादी में हमेशा कहते हैं, पूरा खोल दिया पाशा...'

ओवैसी ने एक जीआईएफ अपने एक्‍स हैंडल पर शेयर किया है जिसमें सिराज विकेट लेने के बाद जश्‍न मनाते हुए नजर आ रहे हैं. सिराज ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 104 रन देकर पांच विकेट चटकाए और टीम की जीत के नायक साबित हुए। उन्होंने श्रृंखला में कुल 23 विकेट चटकाए और दोनों टीमों में सबसे सफल गेंदबाज रहे. भारत के 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन जब छह विकेट पर 339 रन बनाए थे जब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेलना रोकना पड़ा था. मोहम्‍मद सिराज तेलंगाना राज्‍य से आते हैं और उनका जन्‍म हैदराबाद में ही हुआ है. यहां उनके पिता ऑटो चालक रहे हैं.

Always a winner @mdsirajofficial! As we say in Hyderabadi, poora khol diye Pasha! pic.twitter.com/BJFqkBzIl7