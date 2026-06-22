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AI क्रांति 2026: नौकरियां खत्म होने का डर या नए दौर का आगाज, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

सरकारी और वैश्विक आंकड़ों के जरिए जानिए कि कैसे AI नौकरियां खत्म करने के बजाय नए दौर के रोजगार और करियर के बेहतरीन मौके पैदा कर रहा है.

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AI क्रांति 2026: नौकरियां खत्म होने का डर या नए दौर का आगाज, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
क्या AI के दौर में नौकरी जाने का है खतरा?
  • भारत में एंट्री-लेवल नौकरियों के लगभग 37% काम अब AI द्वारा किए जा रहे हैं
  • HR विभाग में AI के उपयोग से मैन्युअल कार्य करीब 42% तक घटा है और प्रक्रिया तेजी से होती है
  • नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, AIके कारण भारत में 40 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है
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क्या AI नौकरियां खा रहा है? आज यह सवाल सिर्फ किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत के हर दफ्तर और कॉलेज कैम्पस में चाय की चुस्कियों के बीच होने वाली सबसे बड़ी चिंता बन चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जिस रफ्तार से पैर पसार रहा है, उसने युवाओं के मन में एक डर पैदा कर दिया है कि क्या भविष्य में इंसानों के लिए नौकरियां बचेंगी भी या नहीं? लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है. हालिया ग्लोबल स्टडीज और भारत सरकार की रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं. आइए, आंकड़ों के चश्मे से समझते हैं कि AI हमारी नौकरियां छीन रहा है या हमें एक नए और बड़े भविष्य के लिए तैयार कर रहा है.

क्या सच में शुरुआती नौकरियों पर AI का कब्जा हो रहा है?

नौकरी की शुरुआत करने वाले युवाओं  के लिए चुनौतियां थोड़ी बढ़ गई हैं. Cognizant और Pearson की एक हालिया स्टडी के अनुसार, भारत में एंट्री-लेवल (शुरुआती स्तर) के 37% काम अब इंसान नहीं, बल्कि AI खुद कर रहा है. यह रफ्तार दुनिया के बाकी देशों (वैश्विक औसत 33%) से भी कहीं ज्यादा तेज है.

इस स्टडी के अनुसार, लगभग 93% नौकरियों पर AI का किसी न किसी रूप में असर पड़ रहा है. आसान भाषा में कहें तो जो काम पहले नए कर्मचारी दफ्तरों में बैठकर डेटा एंट्री या फाइलों को मैनेज करने का करते थे, वह अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद कर लेते हैं.

HR डिपार्टमेंट में AI का असर

ऑफिसों में लोगों को नौकरी पर रखने और कंपनी का काम संभालने वाले विभाग (HR) में भी AI की वजह से बड़ा बदलाव आया है. Genius HRTech DigiPoll के अनुसार, 60% प्रोफेशनल्स का मानना है कि AI के बिना अब HR का काम संभालना बहुत मुश्किल हो गया है. पहले कर्मचारियों की हाजिरी, सैलरी और भर्ती से जुड़े जिन कामों में कई दिन लगते थे, वे अब AI की मदद से कुछ ही घंटों में हो जाते हैं. इससे कंपनियों का मैन्युअल (हाथ से होने वाला) काम करीब 42% तक कम हो गया है.

खतरा नहीं, बल्कि बदल रहा है नौकरियों का तरीका!

अगर आपको लग रहा है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो नीति आयोग की रिपोर्ट आपको राहत देगी. नीति आयोग (NITI Aayog) के रोडमैप के अनुसार, AI की वजह से भारत में 40 लाख (4 Million) नए रोजगार के अवसर पैदा होने की अपार संभावना है.

बस बदलाव यह आ रहा है कि अब कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो AI के साथ मिलकर काम कर सकें. Cognizant की स्टडी कहती है कि आने वाले 5 सालों में 96% कंपनियां उम्मीद करेंगी कि उनके नए कर्मचारी AI सिस्टम को संभालें और उसकी निगरानी (Supervise) करें. यानी नौकरी पाने के लिए अब सिर्फ पुरानी पढ़ाई काफी नहीं होगी, बल्कि AI टूल्स को चलाना सीखना ही होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन नौकरियों में AI स्किल्स (जैसे प्रॉम्ट इंजीनियरिंग या डेटा एनालिसिस) की जरूरत है, उनकी मांग 8 गुना तेजी से बढ़ी है. वहीं दूसरी तरफ, बिना टेक स्किल्स वाली सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में हायरिंग (भर्ती) काफी धीमी हो गई है.

भारत में AI एजुकेशन की क्या स्थिति है?

भारत सरकार और शिक्षण संस्थान इस बदलाव को भांप चुके हैं और देश के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं. भारत में AI शिक्षा को लेकर इस समय दो सबसे बड़े सरकारी कदम उठाए गए हैं:

1. स्कूली बच्चों के लिए 'AI और कोडिंग' की शुरुआत
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक बेहतरीन पहल की है. सरकार ने स्कूली स्तर पर ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों की बुनियादी शिक्षा देना शुरू कर दिया है.

इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे बचपन से ही कंप्यूटर और तकनीक को सिर्फ इस्तेमाल करना न सीखें, बल्कि यह भी समझें कि वे काम कैसे करते हैं. इससे भविष्य के रोजगार बाजार के लिए बच्चों की तार्किक क्षमता  मजबूत होगी.

2. उच्च शिक्षा में शिक्षकों को ट्रेनिंग
सिर्फ छात्रों को ही नहीं, बल्कि देश के कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अपडेट किया जा रहा है. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है. AICTE के तहत देश भर के तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को AI और इमर्सिव टेक्नोलॉजी (जैसे वर्चुअल रियलिटी) की ट्रेनिंग दी जा रही है. जब शिक्षक खुद इन आधुनिक तकनीकों में माहिर होंगे, तभी वे कॉलेज के छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से नई स्किल्स सिखा पाएंगे.

डरने का नहीं, नए दौर के साथ चलने का है समय

कुल मिलाकर, तमाम आंकड़े और हालिया स्टडीज इस बात की तस्दीक करती हैं कि AI क्रांति रोजगार का 'अंत' नहीं, बल्कि कार्यशैली का 'पुनर्जन्म' यानी एक बड़ा इवोल्यूशन है. सच तो यह है कि AI सीधे तौर पर आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि आपकी जगह वो इंसान ले लेगा जो तकनीक के इस दौर में आपसे बेहतर AI टूल्स का इस्तेमाल करना जानता है.

भारतीय संदर्भ में देखें तो सरकार द्वारा स्कूली स्तर से ही कोडिंग की नींव रखना और कॉलेजों में प्रोफेसरों को इस नए युग के लिए तैयार करना यह साफ संदेश देता है कि देश इस डिजिटल रेस में न सिर्फ शामिल है, बल्कि नेतृत्व करने की तैयारी में है. अब समय डरकर ठहरने का नहीं, बल्कि खुद को 'अपस्किल' करने का है. जो युवा वक्त की इस नब्ज को पहचानकर AI को अपना प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा मददगार बना लेंगे, उनके लिए आने वाले कल में संभावनाओं का एक पूरा आसमान खुला है.

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