अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जांच के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्‍टल की कुछ इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया था. इसके चलते यहां रहने वाले डॉक्‍टर और छात्रों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस हादसे में एक डॉक्‍टर की बेटी घायल हो गई और फिर मकान खाली करने के आदेश से उनका दर्द फूट पड़ा था. उन्‍होंने रोते हुए मीडिया के कैमरों के सामने अपनी बात रखी थी और गुहार लगाई थी. हालांकि अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्‍होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और हॉस्टिपल की ओर से मेरी काफी मदद की गई है और हमें कमरा भी दिया गया था.

एयर इंडिया का एक विमान गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान के कुछ ही क्षणों बाद मेघानीनगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्‍टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इसमें कुछ मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई थी. डॉक्‍टर अनिल पनवाड़ ने बताया कि 13 जून को रात 9 बजे तक मकान खाली करने का आदेश‍ दिया गया था. साथ ही मीडिया से बात करते हुए वह रो पड़े थे.

डॉक्‍टर अनिल पनवाड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा, "इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना. हमें दो-तीन दिन की मोहलत मिलनी चाहिए. मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर के विनती करता हूं कि प्‍लीज मेरी बच्‍ची वहां पर एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है. प्‍लीज मुझे दो-तीन दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए. प्‍लीज, मेरा मैसेज ऊपर बताओ. मैं यहां पर हेल्‍पलेस हूं. मेरे घरवाले नहीं हैं. मैं गुजरात से नहीं हूं. मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है. मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में. प्‍लीज यार आप सब मीडिया वाले मेरी हेल्‍प करो."

डॉ. अनिल पनवाड़ यहीं नहीं रुके, उन्‍होंने कहा, "मैं यूं ही नहीं रो रहा हूं. मैं परेशान हूं. मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमें थोड़ा वक्‍त दिया जाए. यहां से सामान शिफ्ट करने के लिए. हमें थोड़ा वक्‍त दिया जाए. कल ही यह हादसा हुआ है. आज ही हमें यह सब खाली करने के लिए बोला गया है. हमें अल्‍टीमेटम दिया गया है. थोड़ी इंसानियत रखो प्‍लीज. मेरी बच्‍ची एडमिट है, मुझे अभी वहां पर होना चाहिए."

