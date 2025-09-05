विज्ञापन
विशेष लिंक

GST के बाद अब ट्रंप टैरिफ से राहत देने की तैयारी, जानें क्या है सरकार का प्लान

सरकार की प्रस्तावित योजनाओं में छोटे निर्यातकों की लिक्विडिटी की समस्या को हल करने, कार्यशील पूंजी पर दबाव कम करने का मकसद शामिल रहेगा. 

Read Time: 2 mins
Share
GST के बाद अब ट्रंप टैरिफ से राहत देने की तैयारी, जानें क्या है सरकार का प्लान
ट्रंप टैरिफ से राहत देने की तैयारी
  • केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव के बाद निर्यातकों के ट्रंप टैरिफ से राह देने की योजनाएं बना रही है.
  • ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ से कपड़ा, गहने, चमड़ा, फुटवियर और कृषि निर्यातक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.
  • सरकार की प्रस्तावित योजना का मकसद निर्यातकों की कार्यशील पूंजी में सुधार कर उनके रोजगार को सुरक्षित रखना है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार अब ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे निर्यातकों को भी राहत (Trump Tariff Relief) देने की तैयारी कर रही है. सरकार के सूत्रों के अनुसार जल्दी ही ट्रंप टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को मदद देने के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की जा सकती है. दरअसल अमेरिका के 50  प्रतिशत टैरिफ से कपड़े, गहनों के बिजनेस से जुड़े निर्यातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. 

ये भी पढ़ें- 'मोदी के साथ ट्रंप का रिश्ता अब खत्म'- पूर्व अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने बताया राष्ट्रपति भरोसे लायक क्यों नहीं

ट्रंप टैरिफ से निजात दिलाने की तैयारी

इनके अलावा चमड़ा और फुटवियर, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि और समुद्री निर्यात क्षेत्र के निर्यातक भी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. सरकार की प्रस्तावित योजनाओं में छोटे निर्यातकों की लिक्विडिटी की समस्या को हल करने, कार्यशील पूंजी पर दबाव कम करने का मकसद शामिल रहेगा. 

साथ ही यह भी कोशिश की जाएगी कि इन क्षेत्रों में लोगों की नौकरियों की सुरक्षा बनी रहे और निर्यातकों के अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों को ढूंढने तक उत्पादन जारी रखने में परेशानी न आए. इसके लिए सरकार ठीक वैसे ही स्टिम्यूलस पैकेज पर काम कर ही है जैसा कोविड महामारी के समय एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया था. साथ ही सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर भी काम कर रही है, जिसका ऐलान बजट में किया गया था.

ट्रंप ने लगाया था 50% रेसिप्रोकल टैक्स

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त महीने में भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया था.अमेरिका ने ट्रेड डेफिसिट का हवाला देते हुए भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया था. इसके बाद रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर अतिरिक्त 25% का टैक्स भारत के एक्सपोर्ट पर लगा दिया था.

अमेरिकी यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने ट्रंप के इस फैसले को गैरकानूनी बताया था. जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अदालत में दलील दी कि यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैक्स लगाना जरूरी है. अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट से बचाने के लिए टैरिफ लगाया गया जिससे आर्थिक नुकसान से बचाव हुआ है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GST Reform, Us Tariff Against India, Trump Tariff Against India, Indian Exporters Support, Central Government
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com