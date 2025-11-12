सोमवार को दिल्‍ली के लाल किला के पास हुआ ब्‍लास्‍ट जैश-ए-मोहम्‍मद की साजिश का नतीजा था, अब यह बात साफ हो गई है. लेकिन जो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उस पर अगर यकीन करें तो पीओके में इस ब्‍लास्‍ट के बाद लश्‍कर-ए-तैयबा के आतंकियों का शाही स्‍वागत हुआ है.

टॉप लीडर्स की बड़ी मीटिंग

बुधवार को पीओके के कोटली में लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की एक अहम मीटिंग हुई. रिजवान हनीफ लश्कर के पीओके यूनिट का डिप्‍टी अमीर (उप प्रमुख) है और वही लश्कर और जैश के आतंकियों के बीच मुख्य लिंक (कड़ी) का काम करता है. रिजवान हनीफ हिलाल-उल-हक ब्रिगेड नाम की एक कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालता है ये एक लश्कर और जैश की संयुक्त ब्रिगेड है, जो खुले तौर पर PAFF (पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट) के नाम से काम करती है. अप्रैल में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसका आतंकी हबीब ताहिर, रिजवान हनीफ के साथ जुड़ा हुआ था.

लोगों का ब्रेनवॉश करता हनीफ

रिजवान हनीफ, लश्कर का कुख्यात आतंकवादी है और उसका काम स्थानीय लोगों का ब्रेनवॉश कर उन्हें आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाना है. इस साल अगस्‍त में खबर आई थी कि रिजवान जम्मू-कश्मीर यूनाइटेड मुजाहिदीन (JKUM) का कमांडर है. यह संगठन भी लश्कर का ही एक हिस्‍सा है. सूत्रों की मानें तो वह पीओके में युवाओं की भर्ती, हथियारों की तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता है.

एजेंसियों को मिले जैश के सबूत

दिल्ली लाल किला कार विस्फोट की जांच में शामिल आतंकियों और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश के बीच सभी संभावित संबंधों की जांच की जा रही है. सूत्रों के अनुसार लाल किले पर हमले के पीछे चार आतंकवादी जैश के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हैं. सोमवार को हुए लाल किला ब्‍लास्‍ट में 9 लोगो की मौत हो चुकी है और 20 से ज्‍यादा लोग इसमें घायल हैं.