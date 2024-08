'Brahmin Genes' लिखकर चर्चा में आई, आरक्षण के खिलाफ उठाई आवाज... CEO की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर छेड़ी बहस

एक कंटेंट मार्केटिंग कंपनी की सीईओ की सोशल मीडिया पर की गई दो शब्दों की पोस्ट ने बड़े पैमाने पर विचारों की लड़ाई का रूप ले लिया है. यह घटना तीन दिन पहले अनुराधा तिवारी द्वारा "ब्राह्मण जीन" के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद हुई है. अपनी पोस्ट पर बढ़ती आलोचना और समर्थन के बीच, अनुराधा तिवारी ने शुक्रवार को एक फॉलो-अप पोस्ट भी शेयर किया.

अपनी पोस्ट में अनुराधा तिवारी ने लिखा, "जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था केवल ब्राह्मण शब्द लिखने से लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं. यह बताता है कि असल में जातिवादी कौन हैं. अपर कास्ट को सिस्टम से कुछ नहीं मिलता - न आरक्षण, न फ्री में कुछ. हम सबकुछ खुद कमाते हैं और हमें अपनी lineage पर गर्व होना चाहिए. इसलिए आपको इससे डील करना होगा."

कुछ लोगों ने अनुराधा की इस पोस्ट को इनसेंसिटिव बताया तो वहीं अन्यों ने उन्हें सपोर्ट किया और आरक्षण को अनफेयर बताया. इसके बाद शनिवार को अनुराधा ने अपनी पोस्ट पर एक और पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "प्राउड दलित/मुस्लिम/आदिवासी - सही है. प्राउड ब्राह्मण - सही नहीं है. यहां पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है जो ब्राह्मण को उनके होने पर गिल्टी महसूस करवाने की कोशिश कराता है. लेकिन अब इस नरेटिव को बदलने का वक्त है. अनअपोलोजेटिक ब्राह्मण बनें. गर्व से चलें. और तथाकथित सामाजिक न्याय योद्धाओं को जला दो".

As expected, a mere mention of word 'Brahmin' triggered many inferior beings. Tells a lot about who real casteists are.



UCs get nothing from system - no Reservation, no freebies. We earn everything on our own and have every right to be proud of our lineage. So, deal with it. https://t.co/e1FhC13oVz