ऑटो चलाते हुए पॉडकास्ट देख रहा था ड्राइवर, वायरल तस्वीर देख भड़के लोग, पूछा- क्या यह AI से जनरेट की गई है?

एक शख्स ने बेंगलुरु के एक ऑटो-रिक्शा चालक की एक तस्वीर ऑनलाइन शेयर की है, जिसमें वह गाड़ी चलाते हुए नवल रविकांत का पॉडकास्ट देख रहा था. यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. प्रियांशु तंवर द्वारा X पर शेयर की गई इस पोस्ट का कैप्शन था, "बेंगलुरू में इससे ज़्यादा व्यस्तता कहीं नहीं है." तस्वीर में नेविगेशन के लिए मैप्स लगा एक फ़ोन और ऊपर एक स्क्रीन दिखाई दे रही है जिस पर पॉडकास्ट चल रहा था.

अब वायरल हो रही इस पोस्ट ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. कई यूज़र्स ने तस्वीर की तारीफ़ की, तो कुछ ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. एक यूज़र ने कहा, "ज़ाहिर है, आप ऑटो-रिक्शा चलाते हुए मेरे "बेहतरीन नवल" गाने को सुनेंगे." वहीं दूसरे ने आगे कहा, "बेंगलुरू के ट्रैफ़िक में पॉडकास्ट सुनते हुए - बिजी ट्रैफ़िक में सबसे ज़्यादा उत्पादकता."

It doesn't get more peak bengaluru than this @peakbengaluru pic.twitter.com/D448sBJeC5